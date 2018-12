Pink annunciate le date del tour europeo 2019

Il “Beautiful Trauma Tour” di Pink sbarca in Europa, ma non c’è l’Italia: ci sarà spazio per qualche concerto?

Niente Italia, almeno per il momento, per il prossimo tour europeo di Pink. La star americana ha annunciato oggi la leg europea del “Beautiful Trauma Tour 2019” e non figurano location italiane nella lista. Sempre che non vi sia spazio per aggiunte successive, visto che il calendario comunque presenta alcuni buchi significativi. C’è però da dire che non è il primo tour dell’artista “rosa” che salta il nostro paese: era addirittura il 25 luglio 2007 quando Pink si esibiva all’Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il “I’m Not Dead Tour” e da quella volta non si è più vista per un live in Italia.

Tutte le date del “Beautiful Trauma Tour”

Di seguito tutte le date del tour europeo, che si snoderà lungo tutta la prossima estate e che farà seguito a quello nordamericano, che vedrà l’artista impegnata nei mesi di marzo, aprile e maggio:

16 giugno – Amsterdam, Johan Cruijff Arena

18 giugno – Dublino, RDS Arena

20 giugno – Cardiff, Principality Stadium

22 giugno – Glasgow, Hampden Park

25 giugno – Liverpool, Anfield Stadium

27 giugno – Werchter, Rock Werchter

29 giugno – Londra, Wembley Stadium

30 giugno – Londra, Wembley Stadium

3 luglio – Nanterre, U Arena

5 luglio – Colonia, Rhein Energie Stadion

8 luglio - Amburgo, Volksparkstadion

10 luglio – Stoccarda, Mercedes Benz Arena

12 luglio – Hannover, HDI Arena

14 luglio – Berlino, Olympiastadion

20 luglio – Varsavia, PGE Narodowy Stadium

22 luglio – Francoforte, Commerzbank-Arena

24 luglio – Vienna, Ernst Happel Stadium

26 luglio – Monaco di Baviera, Olympiastadion

30 luglio – Zurigo, Letzigrund

3 agosto – Johanneshov, Tele2 Arena

“Beautiful Trauma”, l’album

L’annuncio del nuovo giro del mondo della musicista originaria del Pennsylvania arriva a poco più di un anno dall’uscita del suo settimo album, “Beautiful Trauma”. Il disco è volato in cima alle classifiche in decine di paesi del mondo, ma non in Italia, dove comunque è arrivato alla posizione numero 5. Quattro i singoli estratti: “What About Us”, “Beautiful Trauma”, “Whatever You Want” ed il più recente “Secrets”, uscito il 2 agosto scorso. Questa la tracklist completa dell’album:

Beautiful Trauma Revenge Whatever You Want What About Us But We lost It Barbies Where We Go Forn Now Secrets Better Life I Am Here Wild Hearts Can't Be Broken You Get My love

Pink, matrona della musica pop

Dopo quasi vent’anni sulla cresta dell’onda, Alecia Beth Moore in arte Pink è ormai una delle icone della musica pop contemporanea. Di acqua sotto i ponti dal debutto datato 2000 con “Can’t Take Me Home” ne è passata un bel po’, ma l’artista ha saputo superare di slancio anche i periodi più bui per diventare una stella fissa e lucente nel firmamento pop. Il grande successo arrivato nel 2001 con l’album “Missundaztood” ed il singolo “Get The Party Started” l’hanno proiettata in cima alle classifiche in tutto il mondo. Un successo irresistibile, che fruttò all’artista quasi venti milioni di copie vendute in tutto il mondo, risultando il secondo disco più venduto del 2002. Da allora tante hit “Just Like A Pill”, “Trouble”, “Stupid Girls”, “So What”, per dirne qualcuna) ma, purtroppo per I fan italiani, pochissime visite nel nostro Paese. Durerà ancora per molto questa assenza?