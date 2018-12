Giovanni Allevi: torna con due inediti e i concerti del tour

Giovanni Allevi torna sui palchi d’Italia per Natale, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana con un emozionante “Equilibrium Tour” in versione “Christmas”. Sono 11 le nuove date che porteranno il pianista e compositore italiano a esibirsi nelle principali città italiane a partire dal prossimo 12 dicembre. Per l’occasione, Allevi ha promesso sui social di presentare due nuovi inediti e di portare sul palco sorprendenti ospiti.

Le date dell’“Equilibrium Christmas Tour”

L’annuncio del nuovo tour e dei due inediti è stato dato anche sui social con un breve messaggio: «Siamo lieti di annunciarvi che Giovanni Allevi torna ad esibirsi in Italia per Natale alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana con un emozionante “Equilibrium Tour” in versione “Christmas”. Ogni concerto sarà una festa, ricca di tanta musica nuova, con addirittura due opere inedite, e porterà sul palco l’estro di sorprendenti ospiti!» Lo stesso compositore ha poi spiegato alla stampa che «nello spirito del Natale non potevo che fare un regalo a mio modo, presentare al pubblico due mie nuove composizioni scritte negli ultimi mesi, indipendentemente dalle uscite discografiche. Un segno di riconoscenza per il travolgente affetto ricevuto durante l'“Equilibrium Tour”». L’ “Equilibrium Christmas Tour” promette dunque di ricalcare le orme dei concerti precedenti, che hanno raccolto consensi ovunque, dall’anteprima mondiale in America nell’agosto del 2017 alle ultime tappe del 2018.

Le date dell’“Equilibrium Christmas Tour”:

12 dicembre La Spezia

18 dicembre Legnano (MI)

19 dicembre Milano

20 dicembre Lugano

21 dicembre Gorizia

23 dicembre Cittanova (RC)

26 dicembre Roma, 29 dicembre Riccione (RN)

3 gennaio San Severo (FG)

5 gennaio Montebelluna (TV)

6 gennaio Torino

10 gennaio Bologna.

“Equilibrium”, l’ultimo album di Allevi

“Equilibrium” è attualmente l’ultimo album di studio di Giovanni Allevi, pubblicato il 20 ottobre 2017. Contiene brani inediti del giovane compositore e pianista, definito il prodigio della musica classica contemporanea e Premio Kinéo alla Biennale di Venezia nel 2017. «In realtà il meglio l’ho sempre dato quando ho perso l’equilibrio – spiegava Allevi in occasione dell’uscita del disco. – Per me non è uno stato di pace da raggiungere ma una condizione in movimento. Così sono fuggito su un’isola dell’Atlantico, che tengo segreta, per comporre la musica raccolta in Equilibrium». Il progetto discografico ha avuto una diffusione a livello internazionale e ha visto anche la partecipazione del grande pianista americano Jeffrey Biegel per la registrazione del primo “Concerto per Pianoforte e Orchestra Sinfonica” del compositore. Nel disco Allevi mantiene sempre un legame costante con il suo strumento preferito, il pianoforte, che ritorna in tutte le composizioni sia da solo che accompagnato dall’orchestra d’archi.

Allevi e l’Orchestra Sinfonica Italiana

Dal 2009 il maestro Allevi guida l’Orchestra Sinfonica Italiana, che con lui ha realizzato diverse tournée e portato in giro per il mondo composizioni originali e inedite. L’orchestra nasce dalla fusione delle esperienze liriche e classiche di alcuni tra i migliori musicisti d’Italia e professori d’orchestra dei più importanti teatri nazionali.