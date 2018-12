Laura Pausini: tutte le info sul concerto a Bari al Palaflorio

Dopo lo stop per problemi di salute, prosegue il tour di Laura Pausini, che il 1° ottobre è in concerto a Bari

L’inarrestabile Laura Pausini non si lascia abbattere dal piccolo problema di salute che l’ha costretta ad annullare due date del suo “Fatti sentire worldwide tour 2018” e prosegue con i live in giro per l’Italia. Triplo appuntamento, l’1, 2 e 4 ottobre al Palaflorio di Bari, ecco tutte le informazioni per partecipare al concerto.

Prima data sold out

Delle tre date previste a Bari, quella del 1° ottobre è già andata sold out, mentre per il 2 e il 4 ci sono ancora biglietti disponibili. Come sempre, gli iscritti al fan club di Laura Pausini hanno avuto la possibilità di acquistare i biglietti con 24 ore di anticipo rispetto alla prevendita ufficiale e così si è raggiunto preso il tutto esaurito. Erano sold out anche i due concerti al Palasele di Eboli, che la cantante ha dovuto posticipare al 3 e 4 novembre, a causa di un’otite che non le ha permesso di essere sul palco.

Fatti sentire worldwide tour 2018

Il “Fatti sentire worldwide tour 2018” di Laura Pausini è partito con due concerti al Circo Massimo di Roma, entrando nella storia, poiché mai nessuna donna prima di lei aveva calcato quel palcoscenico così prestigioso. Così come era successo già nel 2007, quando la cantante era stata la prima artista donna a esibirsi a San Siro. Dopo gli appuntamenti di Roma, è partito il tour mondiale, che ha toccato anche l’America del Nord e il Sudamerica. Fino a novembre, Laura Pausini si dividerà tra Italia e l’Europa.

Come arrivare al Palaflorio

Il Palaflorio è il Palazzetto più grande della Puglia e arriva a contenere fino a 6000 persone. Per raggiungerlo in auto bisogna percorrere a sud la strada statale 16 e prendere l’uscita 14B, in direzione Bari. Il Palazzetto è provvisto di un parcheggio con circa 400 posti auto. Chi arriva in treno può prendere un autobus dell’AMTAB, il trasporto pubblico locale, le linee che portano al Palaflorio sono la 2, la 9, la 10, la 14 e la 25. Per coloro che arrivano in aereo, dall’aeroporto bisogna prendere un autobus che arriva in centro città e da lì prendere una delle linee AMTAB già indicate.

Le prossime date

Laura Pausini ha ancora un calendario fitto di date, che la vedranno calcare i palcoscenici dei principali palazzetti italiani, per poi spostarsi per altre date all’estero. Ecco quali sono le date dei suoi prossimi concerti: