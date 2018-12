Il tour del musical “Mamma Mia!” riparte dall’Arena di Verona

Partirà il 29 settembre dall’Arena di Verona il nuovo tour di “Mamma Mia!”, il musical firmato da Massimo Romeo Piparo, che coinvolge oltre ottanta professionisti dello spettacolo, tra artisti, musicisti, tecnici e maestranze. Quindi lo show si sposterà a Roma, incaricato dell’apertura della stagione del Teatro Sistina, per poi essere protagonista nei teatri delle principali città italiane. Ultime tappe, il 9 e 10 febbraio 2019 al Gran Teatro Geox di Padova.

Lo spettacolo, il cast e le musiche

La regia e l’adattamento originale sono di Massimo Romeo Piparo. Un allestimento rinnovato, prodotto dalla PeepArrow Entertainment e da Il Sistina. Protagonisti del musical saranno anche quest’anno Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. Insieme a loro, sul palco, anche Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno ed Eleonora Facchini, per un totale di oltre trenta artisti.

I numeri

Il successo di “Mamma Mia!” è sotto gli occhi di tutti: continui sold-out e, parlando di numeri, 200mila spettatori in 110 repliche. Cifre che molto presto potrebbero regalare allo show il titolo di musical più visto degli ultimi dieci anni in Italia.

La storia

La storia è ambientata in una piccola isola greca. Protagonista è la giovane Sofia, promessa sposa, intenzionata a farsi accompagnare all’altare dal padre che non ha mai conosciuto e che non sa nemmeno chi sia. Per questo, decide di chiamare nell’isola i tre ex fidanzati della madre, Donna, per scoprire chi tra i tre sia suo padre.

La scenografia

Rispetto allo stile minimalista della versione originale, il musical di Piparo è molto più spettacolare ed esuberante. Qualche esempio? La trovata scenica del pontile sospeso su vera acqua di mare e un vero bagnasciuga con tanto di barca ormeggiata. Sono stati utilizzati oltre 9mila litri di acqua, ma poi anche pedane girevoli, una locanda e cascate di bouganvillea: tutto per ricreare la natura rigogliosa dell’isola del Mediterraneo, cornice della storia.

E poi, una sorpresa: le danze sfrenate a cui è chiamato a partecipare il pubblico, una volta calato il sipario. Colonna sonora: le canzoni di “Mamma Mia!” in chiave dance, ça va sans dire.

La colonna sonora

E arriviamo quindi a quella che forse è la parte principale di “Mamma Mia!”: la colonna sonora. Le musiche, naturalmente, sono degli ABBA, eseguite dal vivo dall’Orchestra del Maestro Emanuele Friello. I successi sono quelli conosciuti da tutti: dalla stessa “Mamma Mia!” a “Dancing Queen” e da “The Winner Takes it All” a “Super Trouper”, per un totale di ben ventiquattro canzoni, con una traduzione in italiano (per volere dello stesso gruppo svedese) curata personalmente dal regista Massimo Romeo Piparo, che in passato aveva adattato nella nostra lingua altri successi come “Billy Elliot”, “Tutti insieme appassionatamente” e “Cenerentola”.

Il tour di “Mamma Mia!”

Dopo il debutto all’Arena di Verona, il tour di “Mamma Mia!” è atteso nei teatri delle principali città italiane. Menzione particolare meritano le due lunghe residency al Teatro Sistina di Roma, dall’11 ottobre al 18 novembre, e al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dal 13 dicembre al 6 gennaio. Ecco l’elenco completo delle date



29 settembre 2018, VERONA, Arena di Verona

dall’11 ottobre al 18 novembre 2018, ROMA, Teatro Sistina

dal 20 al 21 novembre 2018, BOLZANO, Teatro Comunale

dal 23 al 25 novembre 2018, TRENTO, Auditorium Santa Chiara

dal 23 dal 30 novembre al 2 dicembre 2018, BOLOGNA, Teatro Europa

dal 7 al 9 dicembre 2019, PISTOIA, Teatro Manzoni

dal 12 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, MILANO, Teatro degli Arcimboldi

dall’8 al 9 gennaio 2019, REGGIO EMILIA, Teatro Valli

dal 12 al 13 gennaio 2019, VARESE, Teatro Apollonio

dal 15 al 20 gennaio 2019, TORINO, Teatro Colosseo

dal 22 al 27 gennaio 2019, GENOVA, Teatro Politeama

dal 30 gennaio al 3 febbraio 2019, FIRENZE, Teatro Verdi

dal 5 al 6 febbraio 2019, PARMA, Teatro Regio

dal 22 febbraio al 3 marzo 2019, NAPOLI, Teatro Augusteo

dal 6 al 7 marzo 2019, COSENZA, Teatro Rendano

dal 9 al 10 marzo 2019 BARI, Teatro Team

dal 15 al 17 marzo 2019, CATANIA, Teatro Metropolitan