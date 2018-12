Le 10 canzoni più famose di George Michael

Con circa 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, George Michael può essere considerato uno degli artisti internazionali più popolari degli ultimi 30 anni. Nonostante sia scomparso prematuramente all’età di 53 anni, il ricordo della popstar è ancora vivo nei fan. Vogliamo ricordare George Michael ripercorrendo la sua carriera attraverso 10 tra le sue canzoni più famose.

Last Christmas Wake me up before you go go Careless whisper Faith I want your sex Freedom! ‘90 Jesus to a child Fast love Amazing I knew you were waiting (for me)

Last Christmas

Non possiamo non cominciare questo elenco delle canzoni più famose di George Michael con “Last Christmas”, uno dei brani natalizi più popolari di sempre. “Last Christmas” è una canzone del 1984 pubblicata dagli Wham!, il duo composto dallo stesso Michael e Andrew Ridgeley, che negli anni ‘80 ebbe molto successo con alcune hit entrate nella storia del pop. A oggi, la canzone ha venduto quasi 2 milioni di copie. Il caso ha voluto che il destino di George Michael fosse legato doppiamente a questa festività, visto che il cantante è scomparso proprio il 25 dicembre del 2016.

Wake me up before you go go

Appartenente sempre al periodo degli Wham!, “Wake me up before you go go”, del 1984, è stata una delle canzoni più famose del duo britannico, entrata subito ai primi posti delle classifiche e rimastaci per alcune settimane. Contenuta nell’album “Make it Big”, il secondo del gruppo, è rimasta impressa nella memoria collettiva anche per un iconico video in cui George Michael e Andrew Ridgeley, ma anche le coriste, sono vestiti con la stessa maglietta.

Careless whisper

Nello stesso album “Make it Big” è contenuto anche l’altro enorme successo degli Wham!, “Careless whisper”. La canzone fu scritta da Andrew Ridgeley e George Michael ma venne cantata solo da quest’ultimo. Come le altre hit del gruppo, anche “Careless whisper” arrivò subito al primo posto e vi rimase per circa tre settimane, arrivando a conquistare la top ten anche negli Stati Uniti.

Faith

In seguito allo scioglimento degli Wham!, George Michael intraprese la carriera da solista e nel 1987 pubblicò “Faith”, un album contenente l’omonimo singolo, reso popolare anche dal video in cui lo si vede cantare e ballare imbracciando la chitarra. L’album ebbe un enorme successo e vinse anche il Grammy come miglior album dell’anno. La title track è stata anche oggetto di alcune cover, tra cui quella del 1997 eseguita dai Limp Bizkit.

I want your sex

L’album “Faith” non fu lanciato dal singolo omonimo ma da un brano che fece molto discutere, “I want your sex”. La canzone - un inno al sesso sicuro - raggiunse subito il primo posto nonostante i contenuti espliciti e un video che fu censurato da molte emittenti televisive. “I want you sex” è presente anche nella colonna sonora del film “Beverly Hills Cop II”.

Freedom! ‘90

“Freedom! ‘90” è un’altra delle canzoni più famose di George Michael. Contenuta nell’album del 1990 “Listen without prejudice Vol I” (ma il Vol II non verrà mai pubblicato), la canzone è famosa soprattutto per il video diretto da David Fincher, in cui vengono distrutti gli elementi che avevano rappresentato il cantante nel disco precedente: giubbotto di pelle, chitarra e juke-box. Nel video sono presenti alcune delle top model più famose degli anni ‘90, tra cui Naomi Campbell e Linda Evangelista.

Jesus to a child

La ballad “Jesus to a child” è una delle più intense del repertorio di George Michael. Inserita nell’album “Older” del 1996, è dedicata all’ex compagno del cantante, Anselmo Feleppa, morto di Aids due anni prima. La vera identità del destinatario della canzone è stata però rivelata solo qualche anno dopo, poiché all’epoca George Michael non aveva ancora dichiarato apertamente la propria omosessualità.

Fast love

Contenuta sempre nell’album “Older” del 1996, “Fast love” è uno dei tanti singoli estratti ad avere un grande successo di vendite. Con questo album, George Michael fu il primo artista britannico ad avere 3 singoli estratti dallo stesso disco al numero uno in classifica.

Amazing

Del 2004 è l’album “Patience” e il brano scelto per lanciarlo è “Amazing”. La canzone è dedicata a Kenny Goss, compagno del cantante dal 1996 al 2011. “Amazing” arrivò alla prima posizione sia in Italia che in Spagna e nelle prime dieci posizioni in tutti gli altri Paesi europei.

I knew you were waiting (for me)

Non possiamo non inserire, nell’elenco delle canzoni più famose di George Michael, anche “I knew you were waiting (for me)”, il singolo cantato dalla popstar insieme ad Aretha Franklin nel 1987. La canzone raggiunse subito il primo posto in classifica nel Regno Unito.