Tutte le date del tour autunnale 2018 di Luca Carboni

Partirà con una data zero da Crema il nuovo tour autunnale di Luca Carboni, dopo un’estate trascorsa su e giù per l’Italia per la promozione dell’ultimo disco. Ecco tutte le date e tutto quello che c’è da sapere sullo Sputnik Tour 2018.

Sputnik

Il tour prende il nome dall’ultimo disco del cantautore bolognese, “Sputnik”, uscito a giugno 2018. L’album, il diciannovesimo per Luca Carboni, è stato anticipato dal singolo “Una grande festa” ed è arrivato dopo tre anni dal precedente, “Pop-up”.

L’album contiene nove canzoni e prende il titolo dallo Sputnik 1, il primo satellite artificiale mandato in orbita intorno alla terra. La copertina di “Sputnik”, così come era già successo altre volte in passato, è stata disegnata dallo stesso cantautore. Nelle canzoni non ci sono chitarre né pianoforte, così come ha dichiarato Carboni in un’intervista al Corriere della Sera. «Volevo un disco che suonasse contemporaneo e allo stesso tempo seguisse un percorso che parte dalla new wave anni 80. Ho estremizzato la direzione intrapresa con il precedente Pop-up: niente piano e niente chitarre, né acustiche né elettriche. Nei due brani in cui sembra di sentirle o sono campionate o è una chitarra synth. Il colore lo danno il canto e il testo: la parte vera è lì».

Alla lavorazione del disco hanno partecipato anche tanti altri autori, poiché Luca Carboni è uno di quei cantautori che ama condividere dei percorsi con altri colleghi, dalla storica collaborazione con Jovanotti nel 1992 fino alla più recente con Fabri Fibra, nel 2013. In “Sputnik” hanno collaborato, tra gli altri, Federica Camba, Valerio Carboni, Daniele Coro, Christian Riganò, Alessandro Raina, Dario Faini, Calcutta, Flavio Pardini e Giorgio Poi.

Sputnik Tour 2018

Lo Sputnik Tour 2018 vedrà Luca Carboni suonare nei principali club italiani. Ad accompagnare Carboni, la band composta da Fulvio Ferrari (tastiera, pianoforte, sintetizzatore, rhodes), Mauro Patelli (chitarra elettrica, chitarra acustica, cori), Vincenzo Pastano (chitarra elettrica, chitarra acustica, cori). Antonello Giorgi (batteria, batteria elettronica) e Ignazio Orlando (basso elettrico, basso synth).

La partenza è prevista per il 10 ottobre, con una data zero al Teatro San Domenico di Crema, alle ore 21. I biglietti sono disponibili attraverso i circuiti di vendita ufficiali, con prezzi a partire da 35 euro. Ecco le altre date del tour autunnale di Luca Carboni:

12 ottobre: VOX club, Nonantola (MO)

13 ottobre: Vidia Club, Cesena

16 ottobre: Estragon Club, Bologna

18 ottobre: Gran Teatro Geox, Padova

20 ottobre: Teatro Concordia, Venaria Reale (TO)

22 ottobre: Obihall, Firenze

23 ottobre: Afterlife live club, Perugia

25 ottobre: Demodè Club, Bari

26 ottobre: Casa della Musica “Federico I” – c/o Teatro Palapartenope, Napoli

28 ottobre: Atlantico, Roma

29 ottobre: Fabrique, Milano

31 ottobre: Politeama Genovese, Genova

03 novembre: Gran Teatro Morato, Brescia

04 novembre: Campus Industry Music, Parma

Luca Carboni è nato a Bologna nel 1962 e ha debuttato come solista nel 1984, con l’album “...intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”, prodotto da Gaetano Curreri degli Stadio. Il secondo album è “Forever” ma è con l’omonimo “Luca Carboni”, del 1987, che il cantautore ottiene il grande successo, soprattutto grazie a canzoni come “Silvia lo sai” e “Farfallina”. Ad oggi, Luca Carboni ha pubblicato 19 album, di cui 13 in studio, 1 live e 4 raccolte.