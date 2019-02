Un cofanetto per i 50 anni del “White Album” dei Beatles

Era il 22 novembre del 1968. Quel giorno usciva in tutto il mondo “The Beatles”, il nono disco dei “Fab Four”: quello che nel giro di breve sarebbe stato conosciuto come “The White Album”. Una pietra miliare della discografia di tutti i tempi, della cui pubblicazione a breve ricorre il cinquantesimo anniversario: occasione, questa, per pubblicarne la riedizione.

La nuova edizione del “White Album”, per festeggiare i suoi 50 anni, sarà pubblicata il 9 novembre. Il lavoro comprende ovviamente le trenta tracce dell'album, presentate però in un nuovo mix stereo e surround 5.1, realizzati dal produttore Giles Martin e dal mix engineer Sam Okell. Ma, novità ancora più interessante, ci sono anche ventisette demo acustiche e cinquanta versioni alternative, e per la maggior parte inedite, dei trenta brani.

«Avevamo lasciato la band del Sergent Pepper che suonava nei suoi soleggiati Campi Elisi e ora ci conduce verso nuove direzioni senza una mappa», ha scritto Paul McCartney nella sua introduzione scritta per le nuove uscite dell’album. «Nel remixare il “White Album” abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile ai Beatles in studio di registrazione», ha spiegato Giles Martin. «Abbiamo rimosso gli strati della “Glass Onion” con la speranza di far immergere vecchi e nuovi ascoltatori in uno degli album più vari e stimolanti mai realizzati».

Buona parte dei pezzi del “White Album” furono scritti in India, a Rishikesh, tra il febbraio e l’aprile 1968. L’occasione, l’adesione dei quattro Beatles all'Accademia di Meditazione Trascendentale di Maharishi. Quindi, a fine maggio, nella casa di George Harrison a Esher, nel Surrey, la band registrò le demo acustiche per ventisette canzoni, ma di queste solo diciannove vennero completate e inserite nel disco.

I Beatles iniziarono a registrare quello che sarebbe diventato il “White Album” il 30 maggio 1968 negli Abbey Road Studios. Venti settimane di registrazioni, anche nei Trident Studios, con sessione finale di 24 ore, il 16 ottobre, insieme al produttore George.

L'artwork minimalista del “White Album” è stato realizzato dall'artista inglese Richard Hamilton, con un esterno bianco e la scritta “The Beatles” in rilievo. Le prime copie del disco erano numerate individualmente sul fronte, e lo stesso è stato fatto per la nuova edizione Super Deluxe, che comprende sei CD e un Blu-ray inseriti in un libro fotografico, stampe delle quattro fotografie dei quattro Beatles, un poster pieghevole con un collage di foto su un lato e testi dei brani sull'altro. Nel libro ci sono rare fotografie, riproduzioni di testi scritti a mano, foto inedite delle schede di registrazione e delle scatole dei master originali e le riproduzioni delle pagine pubblicitarie dell’epoca. I testi, inoltre, comprendono nuove introduzioni di Paul McCartney e Giles Martin, approfondimenti su ognuno dei brani e le relative sessioni di registrazione. Presente anche il servizio fotografico londinese del 28 luglio 1968: il famoso "Mad Day Out”. Un lavoro firmato da Kevin Howlett, storico dei Beatles, dall’autore e produttore radiofonico Kevin Howlett in collaborazione col giornalista e autore John Harris e da Andrew Wilson, curatore della Tate Britain of Modern and Contemporary Art.

L’edizione Deluxe 3CD riprende l’artwork originale in digipak con rilievo, il poster pieghevole, le foto ritratto e un booklet di 24 pagine. La versione Deluxe 4 LP sarà disponibile in box rigido con apertura superiore, un libretto di quattro pagine, il doppio LP dell’album con riproduzione fedele dell’artwork originale con rilievo sulla copertina apribile, il poster pieghevole, le foto ritratto e l’aggiunta di 2 LP con gli Esher Demos con copertina apribile e stampa in rilievo.

