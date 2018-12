Gli Chic festeggiano 40 anni di “Le Freak” con un mega cofanetto

Fan degli Chic, l’hype sale. Quarant’anni fa usciva il più grande successo della band di Nile Rodgers, “Le Freak”, canzone entrata nella storia della musica dance degli anni Settanta. Era il 21 settembre 1978 quando il gruppo dava alle stampe il singolo che li ha consegnati all’immortalità e per celebrare l’evento la band ha deciso di pubblicare un mega cofanetto dal titolo “The Chic Organization 1977-1979”. La raccolta sarà pubblicata in due formati, quello da cinque cd e quello da sei vinili, e sarà in vendita dal prossimo 23 novembre.

Cosa c’è in “The Chic Organization 1977-1979”

Entrambi i cofanetti comprendono i primi tre album della band, l’esordio “Chic”, il successone “C’est Chic” e il successivo “Risqué”, tutti rimasterizzati dai nastri originali della Atlantic presso gli Abbey Road Studios. È stato lo stesso Nile Rodgers a supervisionare in prima persona tutto il progetto. Il cofanetto in vinile conterrà in esclusiva un’esatta riproduzione del singolo, un promo 12” di “Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yosah, Yosah)” che la Buddah Records pubblicò nel 1977 prima che la band firmasse con la Atlantic. Quest’inclusione è particolarmente importante per Rodgers, per il fatto che lui ed Edwards hanno ritenuto da sempre che il basso e la parte finale di questo master erano superiori alla stampa Atlantic. La raccolta contiene inoltre una versione nuovamente rimasterizzata di “We Are Family” delle Sister Sledge, il primo album che Rodgers ed Edwards scrissero e produssero per un altro artista.

Questa la tracklist completa dell’album:

Disc 1 - Chic (1977)

Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah) São Paulo You Can Get By Everybody Dance Est-ce Que C’est Chic? Falling in Love with You Strike Up the Band

Disc 2 – C'est Chic (1978)

Chic Cheer Le Freak Savoir Faire Happy Man I Want Your Love At Last I Am Free Sometimes You Win (Funny) Bone

Disc 3 – Sister Sledge – We Are Family (1979)

He’s The Greatest Dancer Lost In Music Somebody Loves Me Thinking Of You We Are Family Easier To Love You're A Friend To Me One More Time

Disc 4 – Risque’ (1978)

Good Times A Warm Summer Night My Feet Keep Dancing My Forbidden Lover Can’t Stand to Love You Will You Cry (When You Hear This Song) What About Me?

Disc 5 – Original ’77-’79 Remixes And Edits

Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah) (7” Edit) Everybody Dance (12” Mix) You Can Get By (7” Edit) Everybody Dance (7” edit) Le Freak (7” Edit) I Want Your Love (7” Edit) Good Times (7” Edit) My Forbidden Lover (7” Edit) My Forbidden Lover (12” Mix) My Feet Keep Dancing (7” Edit)

Disc 6 – Vynil Boxed Set Exclusive: Buddah Records 12” Promotional Single

Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah) São Paulo

Il nuovo “It’s About Time”

Non solo i vecchi successi che tornano in una nuova veste però per gli Chic. Venerdì prossimo, 28 settembre, sarà infatti nei negozi anche un album nuovo di zecca: “It’s About Time”, primo disco di inediti della band dopo oltre ventisei anni. Il disco è zeppo di featuring: da Craig David ad Elton John, da Lady Gaga a Stefflon Don.

Questa la tracklist del disco in arrivo: