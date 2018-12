White Lies, nuovo singolo "Time to give" e data italiana

I White Lies hanno annunciato i dettagli del nuovo album "Five", in uscita il primo febbraio 2019. La band ha anche presentato il nuovo singolo “Time To Give” che presenta il progetto discografico e che arriva ad un decennio dallo sfavillante debutto avvenuto nel 2009. Il nuovo lavoro è stato registrato su entrambe le sponde dell'Atlantico e vede il gruppo unire le forze con il cantautore Ed Buller, che in precedenza ha lavorato proprio nei primi anni della band. I White Lies hanno commentato così l’arrivo del loro nuovo album: «Questo disco rappresenta una pietra miliare per i White Lies, segna il nostro decennio come band e questo ci ha spinto ad espandere il nostro sound e a raggiungere un vero e proprio nuovo territorio artistico. Segna l'inizio di un nuovo ed eccitante capitolo per noi». Il bassista e compositore Charles Cave ha aggiunto: "Credo che sia vero quello che dicono, Five è davvero il numero magico".

Questa la tracklist del nuovo album:

Time To Give Never Alone Finish Line Kick Me Tokyo Jo? Denial Believe It Fire And Wings

Il tour e la tappa in Italia

Per promuovere il loro quinto album, i White Lies hanno annunciato anche un lungo tour europeo a tre anni di distanza dall’uscita del precedente album “Friends”. Tra le varie date annunciate c’è anche una tappa in Italia, precisamente all’Estragon di Bologna l’11 marzo. I biglietti saranno in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 settembre 2018 e in tutte le rivendite autorizzate dalle ore 10.00 di lunedì 24 settembre 2018. Per l'unico concerto italiano dei White Lies è prevista anche la vendita in 48hrs Artist Pre-sale da mercoledì 19 settembre alle ore 10:00. Il prezzo è di 25 euro (posto unico), più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali. Il tour partirà il 31 gennaio da Brighton, prevede ben 12 date nel Regno Unito e dopo un lungo giro per l’Europa si concluderà il 21 marzo ad Eindhoven.

Chi sono i White Lies

I White Lies si sono formati nell'ottobre del 2007, dopo aver scritto canzoni che sentivano non adatte al loro gruppo originale. Grazie all’uscita dei primi due singoli e ad alcune apparizioni in importanti festival del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America, il gruppo ha pubblicato nel 2009 l’album di debutto “To Lose My Life...” che ha raggiunto il primo posto nella classifica degli album inglesi. A suggellare il successo del gruppo, le esibizioni live come band di supporto al tour dei Coldplay al Phoenix Park di Dublino e al Wembley Stadium di Londra davanti ad uno stadio pieno. Il loro secondo album “Ritual” è stato registrato nel 2010 e pubblicato il 17 gennaio 2011. Big TV, il loro terzo album in studio, è uscito il 12 agosto 2013, mentre il loro quarto lavoro discografico, intitolato Friends, è stato pubblicato il 7 ottobre 2016.