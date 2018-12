Enrico Nigiotti, il nuovo singolo è “Complici” con Gianna Nannini

Esce oggi, 24 agosto 2018, “Complici” di Enrico Nigiotti, il nuovo singolo del cantautore livornese in collaborazione con Gianna Nannini: un duetto tutto toscano che anticipa l’album “Cenerentola”, in uscita a metà settembre.

Nigiotti svela che: «“Complici” è una canzone che ho scritto in maniera molto libera. La strofa è discorsiva, quasi parlata e il ritornello diventa la ‘morale della storia’ già al primo ascolto. Alcune intuizioni di Gianna sul testo e la sua voce unica hanno reso tutto veramente magico». È praticamente un dialogo più che un duetto quello tra la voce profonda di Nigiotti e l’inconfondibile timbro della rockstar originaria di Siena.

Enrico Nigiotti, nella descrizione di una sua immagine su Instagram, mostra l’orgoglio e la felicità nel collaborare con Gianna Nannini: «Le canzoni ti regalano sempre qualcosa sia che tu ne sia l’autore, l’interprete o l’ascoltatore. Certe canzoni possono cambiarti la giornata, la vacanza o la vita. Un’Artista che con la sua musica mi ha donato tutto questo è Gianna Nannini. Ho scritto una canzone che non aveva solo il suono della mia voce ma anche della sua... A lei è piaciuta tanto e grazie a delle sue intuizioni è piaciuta ancora di più a me. E alla fine eccoci qua, in questa foto: ‘belli e impossibili’!».

Enrico Nigiotti, dall’incontro con Caterina Caselli alla finale di X Factor

Era il 2008 quando il cantautore di Livorno ebbe l’occasione di incontrare Caterina Caselli: lei credette molto in lui e gli fece capire che poteva fare della musica un lavoro. Il suo debutto ufficiale avvenne quell’anno con il singolo “Addio”, prodotto da Michele Canova ed i cui cori furono arrangiati da Elisa.

Nel 2009 Nigiotti prese parte alla nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” da cui si autoeliminò per un gesto d’amore. Tuttavia non si allontanò troppo dalla musica. Lo stesso anno pubblicò il suo primo disco dal titolo eponimo che contiene un brano firmato da Tricarico (“Libera nel mondo”) ed uno da Gianluca Grignani (“Mostrami il tuo amore”).

Nel 2011, dopo aver partecipato ad un concorso indetto da Mara Maionchi, conobbe un periodo lontano dalla musica nel quale tornò a lavorare la terra con il nonno. Ma fu nel 2015 che, grazie ad un contratto con la Universal, Enrico Nigiotti sbarcò a Sanremo del 2015 con il singolo “Qualcosa da decidere”, a cui seguirono le esperienze ai Wind Music Awards, al Coca Cola Summer Festival ed il tour in apertura ai concerti di Gianna Nannini.

Nel 2017 il cantautore ebbe un’altra grande occasione per farsi conoscere dal pubblico italiano: Enrico Nigiotti partecipò alle selezioni di X Factor e si classificò terzo in finale, grazie all’inedito “L’amore è”. Per lui la partecipazione al programma fu una grande possibilità di riscatto e di rimettersi nuovamente in gioco, dopo vari periodi difficili.