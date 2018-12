Gli Eagles sorpassano Michael Jackson, album più venduto negli Usa

A distanza di quasi dieci anni dalla morte di Michael Jackson, colui che viene indicato come il Re del Pop perde la vetta degli album più venduti di tutti i tempi negli Stati Uniti. Gli Eagles con il loro “The Greatest Hits 1971-1975” hanno scavalcato “Thriller” di Michael Jackson, considerato fino a poco fa l’album più venduto nella storia. La Recording Industry Association of America (RIAA) ha recentemente ricalcolato le vendite del best-of e certificato l'LP come 38 volte disco di platino, spingendo il 33 volte disco di platino Thriller al secondo posto. L'ultima volta che la RIAA ha calcolato le vendite del Greatest Hits 1971-1975 degli Eagles era il 2006. All’epoca l'album era certificato 29 volte disco di platino; da allora, lo streaming e i download digitali hanno dominato l'industria musicale. La nuova certificazione dell’antologia degli Eagles tiene conto dei flussi totali, download e vendite tradizionali dal 2006. Il computo totale dell’album Thriller di Michael Jackson è stato aggiornato nel 2017.

Il ringraziamento di Don Henley

"Vogliamo ringraziare le nostre famiglie, i nostri manager, tutta la nostra squadra, le persone che lavorano alla radio e, soprattutto, i nostri fedelissimi fan che si sono rimasti sempre vicini negli alti e bassi di questi 46 anni. È stata una cavalcata meravigliosa", ha commentato con un post apparso sui social Don Henley, cantante e batterista degli Eagles, una volta appresa la notizia. Per conquistare un disco di platino, secondo gli standard della RIAA, è necessario vendere un milione di album o canzoni. Il nuovo primato è pero messo in discussione da il Guinness World Record che attribuisce a Thriller un totale di 51 milioni di copie vendute dal 1982. Inoltre il 10 aprile del 2014 sulla pagina Instagram ufficiale del Re del Pop, scomparso nel 2009, è stato festeggiato il traguardo dei 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il trionfo degli Eagles

Il ricalcolo della RIAA è stato un vero e proprio successo per gli Eagles. Non solo il loro Greatest Hits è diventato l’album più venduto, ma anche l’album Hotel California, uscito nel 1977, ha scalato posizioni. A quanto pare secondo l’ultimo aggiornamento avrebbe raggiunto i 26 dischi di platino, diventando il terzo disco più venduto di tutti i tempi. Nell’ultima stima della RIAA sulle vendite degli Eagles, Hotel California aveva conquistato “solo” 16 dischi di Platino. Gli Eagles si sono formati a Los Angeles nel 1971 e si sciolsero nel 1980. Nel 1994 si sono riuniti con i componenti originali della band, Henley e Glenn Frey. Frey è morto nel 2016, ma la band è ancora in tour con una formazione che include Henley, il figlio di Frey Deacon e Vince Gill.