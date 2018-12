L'ascesa di Camila Cabello, dalle Fifth Harmony alla carriera solista

È una delle cantanti soliste più di successo degli ultimi anni, e bisogna dire che, da quando ha lasciato le Fifth Harmony, Camila Cabello ha davvero spiccato il volo. Lo conferma il fatto che ai prestigiosi MTV VMA 2018 ha vinto due dei premi più importanti: “Artista dell’anno” e “Video dell’anno”. Tutto grazie alla canzone “Havana”, che le ha fatto vivere un 2018 strepitoso.

Gli esordi a X Factor

Camila Cabello è una cantante giovanissima. È nata a Cuba, nel 1997, ma si è trasferita a Miami quando aveva solo sei anni. La sua passione per la musica è iniziata da giovanissima: il suo sogno di diventare una cantante era così forte che Camila ha addirittura abbandonato la scuola nel 2012 per seguire la sua carriera artistica. Ed è proprio nel 2012 che ha partecipato alle audizioni per entrare a far parte della scuderia di X Factor e tentare il salto verso il mondo della musica mainstream.

Come è successo per i singoli cantanti degli One Direction, Camila Cabello non è riuscita a superare le selezioni come solista. Proprio per questo è stata unita ad altre quattro ragazze - Ally Brooke, Dinah Jane, Lauren Jauregui, e Normani Kordei – con le quali ha formato le Fifth Harmony. La girl band ha avuto un successo enorme: è piaciuta così tanto al pubblico e ai giudici, che nel 2013 ha firmato un contratto con la prestigiosa Syco Music, iniziando di fatto la propria ascesa nel mondo della musica internazionale.

La carriera con le Fifth Harmony

Insieme alle Fifth Harmony, Camila Cabello ha pubblicato l’EP “Better Together”, seguito dagli album “Reflection” (uscito nel 2015) e “7/27” (2016). La band ha avuto un successo internazionale con milioni di fan in tutto il mondo: il loro tour mondiale ha registrato il sold out in diverse tappe. Nel 2016 però, con un annuncio che ha scioccato tantissime persone, Camila Cabello ha annunciato il suo ritiro dalle Fifth Harmony e l’inizio della sua carriera da solista. La cantante ha poi spiegato che, avendo lanciato in singolo in autonomia, aveva cominciato a discutere con le altre ragazze del gruppo, contrarie a questa scelta. «Ero solo curiosa e volevo imparare. Vedevo tutta questa gente intorno a me fare musica, scrivere canzoni ed essere libera. Volevo solo farlo anch’io, ma non ha funzionato – ha dichiarato nel 2016 in un lungo post su Twitter - Fu chiaro che non era possibile allo stesso tempo lavorare su materiale solista e fare parte del gruppo. Se qualcuno vuole esplorare la propria individualità non è giusto che altre persone ti dicano di no». Ovviamente il suo messaggio ha scatenato un’ondata di polemiche, e tuttora tra Camila Cabello e le Fifth Harmony non corre buon sangue.

Il debutto da solista

L’album di debutto di Camila Cabello s’intitola semplicemente “Camila”: rilasciato il 12 gennaio 2018, è stato accolto positivamente da pubblico e critica, debuttando al primo posto nelle classifiche musicali degli Stati Uniti. Solo negli USA ha venduto più di un milione di copie.