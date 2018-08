Le 5 canzoni più celebri di Kanye West

Nel corso della sua acclamata carriera, Kanye West ha prodotto otto album studio, due album in collaborazione, due live album e quattro mixtapes. La sua musica gli ha fatto vendere oltre 21 milioni di album in tutto il mondo e gli ha permesso di raggiungere oltre 100 milioni di download digitali in tutto il mondo.

Dal debutto con “The College Dropout” (2004) fino all’ultimo album, “Ye” (2018), la carriera di Kanye West è stata costellata di successi e consensi della critica e del grande pubblico, raggiungendo le prime posizioni della Billboard 200 grazie alla sua immensa tavolozza di ispirazioni musicali, che partono dall’hip-hop per prendere a piene mani da pop, trip hop, rock, folk, elettronica, classica e synth.

Ecco cinque delle canzoni che hanno segnato la storia della musica e hanno reso grande il nome di Kanye West:

Through the Wire Gold Digger Runaway Jesus Walks Flashing Lights

Through the Wire: il debutto di Kanye West

La canzone di debutto del rapper americano Kanye West è un manifesto degli intenti e dello spirito con cui Kanye West si è dedicato alla musica, sin dall’inizio. Questo singolo, il più importante del primo disco “The College Dropout” (2004) stava per non essere mai rilasciato. Poco tempo prima dell’uscita, infatti, Kanye è stato coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico dove ha rischiato la vita. “Through the Wire” ha raggiunto la 25esima posizione della Billboard Hot 100 ed è stata candidata a un Grammy.

Gold Digger feat. Jamie Foxx

Il secondo singolo proveniente dall’album “Late Registration” (2005) si chiama “Gold Digger” e contiene dei sample da “I Got a Woman” di Ray Charles. In collaborazione con Jamie Foxx, la canzone ha raggiunto la prima posizione della US Billboard Hot 100 e ha venduto 80 mila copie digitali soltanto nella prima settimana. Sei anni dopo, nel gennaio 2011, ne aveva vendute oltre 3 milioni.

Runaway feat. Pusha T

Le sonorità cupe ed evocative di “Runway” definiscono un periodo difficile della vita di Kanye West, che ha rischiato di perdere l’attenzione pubblica dopo lo scandalo con Taylor Swift. L’album da cui è estratto, “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, ha raccolto grandissimi consensi. La canzone esplora la vita privata di Kanye, tutte le sue relazioni fallite e, in particolar modo, il processo di accettazione del modo in cui i media lo dipingono su giornali e riviste. “Runaway” elabora le critiche e segna un grande ritorno al successo per il rapper. Il video ha totalizzato 47 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Jesus Walks

La prima volta che qualcuno ha provato a inserire Gesù nel nome di una canzone (i Beach Boys nel ‘66), il grande ostruzionismo dei media ha creato non pochi problemi alla band. Quasi quaranta anni dopo, Kanye West temeva di andare incontro ad un trattamento simile. Nelle righe finali della canzone, rilasciata nel 2004 per l’album “The College Dropout”, Kanye ha specificato che la canzone non parlava di Dio proprio per timore che venisse completamente ignorata. La canzone “Jesus Walks” è uscita con tre differenti video che esplorano il contesto profondo e intimo della canzone. Ha ottenuto un Grammy come “Migliore Canzone Rap” e numerose citazioni tra le canzoni più belle degli ultimi 15 anni.

Flashing Lights feat. Dwele

Il quarto singolo per l’album studio “Graduation” di Kanye West si chiama “Flashing Lights” e ha ricevuto la sua meritata popolarità solo diversi anni dopo l’uscita del disco, consacrandola infine come una delle migliori canzoni dell’album. La struttura hip-hop della canzone mescola elementi elettronici che le conferiscono una vibrazione futuristica.