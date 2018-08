60 anni, quasi 40 di carriera e 350 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Madonna è ancora la Regina del Pop. Ecco le sue 10 canzoni più famose.

È l’artista femminile che ha venduto più dischi di tutta la storia della musica, circa 350 milioni in tutto il mondo, quarta in assoluto dopo Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson, Madonna è ancora oggi l’indiscussa Regina del Pop.

Cantante, attrice, showgirl, ballerina, produttrice musicale e cinematografica, sceneggiatrice: Madonna Louise Veronica Ciccone ha dominato per decenni le classifiche di tutto il mondo, con brani che sono entrati nella storia della musica pop. In quasi 40 anni di carriera ha inciso 29 album e lanciato centinaia di successi. Ecco le 10 canzoni più famose di Madonna.

Like a virgin Papa don’t preach La isla bonita Live to tell Like a prayer Vogue Ray of light Frozen Music Hung up

Like a virgin

Pubblicato nel 1984, “Like a virgin” è il primo grande successo di Madonna, contenuto nell’omonimo album. Scritta da Billy Steinberg e Tom Kelly, la canzone fece molto scalpore per il testo, pieno di allusioni e doppi sensi. Nonostante questo, il brano fece il giro del mondo, diventando subito una hit, grazie anche a un video molto iconico, girato tra Venezia e New York. Ancora oggi, “Like a virgin” è la canzone che tutti associano a Madonna.

Papa don’t preach

“Papa don’t preach” è una canzone contenuta nel terzo album della cantante, “True blue”, del 1986. Il singolo raggiunse immediatamente i primi posti delle classifiche e suscitò molte critiche a causa del testo. La canzone parla di un’adolescente rimasta incinta che decide di tenere il bambino e tante associazioni femminile si scagliarono contro la cantante. Nel video, Madonna presentò un nuovo look, con i capelli corti e un’immagine sbarazzina.

La isla bonita

L’album “True blue” è un concentrato di singoli di successo, tra cui anche “La isla bonita”, con cui Madonna si avvicina per la prima volta a suoni latini. La musica della canzone, inizialmente, era stata proposta a Michael Jackson, che rifiutò, Madonna vi aggiunse il testo e ne fece la hit che tutti conosciamo. Anche il video di questo brano, in cui la cantante indossa un abito da flamenco, è diventato un cult.

Live to tell

Sempre dallo stesso album, viene estratto un altro singolo, “Live to tell”, una ballata scritta per accompagnare i titoli di coda del film “A distanza ravvicinata”, interpretato dalla stessa Madonna e da Sean Penn, con cui all’epoca era sposata. Ancora oggi, la canzone è considerata una delle più intense di Madonna, che nel video si presentò anche con un look molto più sobrio e pulito.

Like a prayer

“Like a prayer” è il quarto album in studio di Madonna, pubblicato nel 1989 e lanciato dal singolo omonimo. Il disco è molto autobiografico e la cantante ha voluto raccontare il suo personale rapporto con la religione. “Like a prayer” è una canzone pop rock con influenze gospel e ebbe un successo immediato, attirandosi però anche molte critiche, soprattutto per il video in cui sono presenti molti simboli cattolici. Nonostante questo, il brano è ancora oggi uno dei più popolari della carriera di Madonna.

Vogue

Nel 1990, Madonna pubblica l’album “I’m Breathless” e il primo singolo estratto è “Vogue”, accompagnato da un video con cui la cantante riporta in auge il vogueing, il ballo nato nei locali gay anni sessanta con cui si imitano i gesti dei modelli che posano sulle riviste di moda. Nella canzone, Madonna si cimenta anche in una sorta di rap in cui cita alcuni miti di Hollywood.

Ray of light

“Ray of light” è contenuta nell’album omonimo del 1998, che segnò un forte distacco dalla produzione precedente della cantante. Qui Madonna affronta diversi generi, tra cui la techno, il trip hop, l’elettronica e il drum and bass. Il testo parla di libertà e di speranza e derivano dall’avvicinamento della cantante alla Cabala ebraica e alle discipline orientali.

Frozen

Dallo stesso album viene estratto “Frozen”, che diventa un altro successo internazionale di Madonna. Si tratta di una ballata elettronica con un ritornello dance che ha ricevuto apprezzamenti dalla critica e dal pubblico. Il video è stato girato nel deserto del Mojave, in California.

Music

Contenuta nell’album omonimo, “Music” è una canzone del 2000 che ancora oggi è uno dei singoli più venduti di Madonna. La canzone è un concentrato di atmosfere e sonorità pop-dance ed elettroniche, con influenze country. La voce della cantante viene manipolata elettronicamente in diverse parti del brano.

Hung up

Singolo del 2005, “Hung up” detiene il record come brano che ha toccato la prima posizione nel maggior numero di paesi contemporaneamente, ben 41. Con 12 milioni di copie, è la canzone più venduta di Madonna. Nel video, la cantante è vestita con un body fuxia anni ‘70 con una pettinatura che ricorda molto Farrah Fawcett.