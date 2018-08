Lacuna Coil: tutte le info sulle tappe italiane del tour

Dal 1996 ad oggi, i Lacuna Coil hanno portato avanti con orgoglio e talento il gothic metal, divenendo uno dei nomi di spicco di questo genere musicale. Il 2018 celebra così i 20 anni di attività della band, che per l’occasione pubblica l’album “The 119 Show – Live in London”. Quest’anno, la band ha ottenuto il “Metal Hammer Golden Gods Awards” per il “Best Live Act”. Da non perdere, quindi, ecco le quattro tappe della tournée 2018 dei Lacuna Coil in Italia.

Lacuna Coil in concerto: dal Bum Bum Festival al Lucca Comics

Il prossimo appuntamento con i Lacuna Coil sarà a Trescore Balneario, al “Bum Bum Festival”, il 30 agosto. Il Festival sarà a ingresso libero.

Il 5 settembre 2018, i Lacuna Coil si esibiranno per il Festareggio di Reggio Emilia. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. I biglietti, per il momento, sono disponibili sul circuito TicketOne e partono da 12 € per il posto unico intero.

Il 31 ottobre, i Lacuna Coil fanno ritorno al Lucca Comics & Games e celebrano Halloween con i fan dell’evento. I biglietti per il festival del fumetto sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale e, di solito, fanno il tutto esaurito in tempi molto brevi.

Il 15 novembre a Milano, i Lacuna Coil si esibiranno presso il Santeria Social Club.

La possibile scaletta dei Lacuna Coil

Il tour 2018 dei Lacuna Coil ripercorrerà i 20 anni di carriera musicale della band per riportare dal vivo alcune delle hit più importanti della loro storia. Tra le molte canzoni previste, i Lacuna Coil suoneranno “My Wings”, “Enjoy the Silence”, “Blood, Tears, Dust”, “Our Truth”, “Trip the Darkness”, “Heaven’s a Lie” e “Spellbound”.

Lacuna Coil: da Quarto Oggiaro al mondo intero

L’ascesa dei Lacuna Coil è stata molto più fortunata all’estero, dove il gothic metal è conosciuto e apprezzato. La band di Milano ha cominciato come iniziano molte band di giovanissimi: inviando demo alle case discografiche, nella speranza di essere notati. Nel 1999 esce “In a Reverie”, il primo album vero e proprio dei Lacuna Coil. Il consenso è immediato e internazionale, e ha permesso loro di esibirsi agli eventi “sacri” della musica metal: il Wacken Open Air e il Gods of Metal. La loro musica ha dapprima aperto i concerti di band internazionali come Moonspell e The Gathering e si è poi affiancata, sullo stesso livello, a quella di Samael, Lacrimosa e Nightwish. Nel 2002 i Lacuna Coil raggiungono le vette del successo con “Comalies” e il singolo “Heaven’s a Lie”. Il brano è stato scelto come colonna sonora di un episodio di “Criminal Minds”, di un film di “Resident Evil” e del videogame “Vampire: The Masquerade – Bloodlines”. Nel 2006 è uscito “Karmacode”, che è finito al 28esimo posto della Billboard 200 superando ogni record della band.