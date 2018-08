Le Vibrazioni: tutto sul concerto a Riccione

Le Vibrazioni, band italiana pop rock, porteranno la loro musica alla serata evento del 15 agosto 2018 per il Deejay On Stage. Dopo i contrattempi e gli impegni radiofonici che li hanno tenuti lontani dalla tappa di Cattolica, la band capitanata da Francesco Sarcina sarà protagonista della serata del 15 agosto, assieme a Merk & Kremont, a Riccione.

Le Vibrazioni in concerto a Ferragosto a Riccione: le info sui biglietti

L’appuntamento è per Ferragosto a Riccione, presso il Piazzale Roma. L’evento di musica dal vivo e grandi ospiti di Radio Deejay porta sul palcoscenico della città balneare due gruppi d’eccezione: Merk & Kremont e Le Vibrazioni. L’ingresso all’evento Deejay On Stage 2018 è completamente gratuito. Il concerto inizierà alle 21:30.

Il programma del concerto de Le Vibrazioni

Nella scaletta del concerto del Deejay On Stage non potranno mancare le hit che hanno reso grande il nome de Le Vibrazioni. Tra i brani più richiesti, ci sono quelli che hanno fatto la storia non solo del gruppo, ma hanno segnato anche il programma musicale dell’anno in cui sono usciti. Grande attesa, dunque, per “Dedicato a Te”, per “Vieni da me”, “In una Notte d’Estate”, “Raggio di Sole” e la nuova hit con Jake la Furia, “Amore Zen”.

“Così Sbagliato Summer Tour 2018” de Le Vibrazioni: le nuove date

Dopo il grande successo delle prime date del loro “Così Sbagliato Summer Tour 2018”, le Vibrazioni hanno annunciato nuove date al loro già fitto calendario estivo. Tutti coloro che non hanno avuto l’occasione di assistere a uno dei loro concerti e non potranno trovarsi a Riccione il 15 agosto, avranno la possibilità di partecipare al “Così Sbagliato Summer Tour” in una delle nuove date. Le Vibrazioni si esibiranno anche, oltre alle date già stabilite: mercoledì 29 agosto a Treviso (TV), presso l’Home Festival, sabato 15 settembre a Moncalieri (TO), venerdì 21 settembre al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo (TP) e lunedì 8 ottobre a Marino (RM).

“V”, il disco de Le Vibrazioni per il 2018

Il quinto album studio della band Le Vibrazioni si chiama “V” ed è uscito il 9 febbraio del 2018. Il singolo “Così Sbagliato”, che ha anche dato nome alla tournée estiva, è stato presentato al Festival di Sanremo 2018 e ha sancito il grande ritorno al palcoscenico della band pop rock, la quale si era sciolta nel 2012. Una versione di “Così Sbagliato” è stata riedita dopo il Festival, in featuring con Skin, cantante inglese e leader degli Skunk Anansie. La band si è riunita, dando il grande annuncio nel giugno del 2017, mantenendo la formazione originale: Francesco Sarcina (voce, composizione e chitarra), Stefano Verderi (chitarra e tastiere), Marco Castellani (basso) e Alessandro Deidda (batteria).

“Amore Zen”: il singolo con Jake la Furia

Pubblicato il 25 maggio 2018, “Amore Zen” affronta con sarcasmo il tema dell’amore, così a lungo sviscerato dai testi della band. Questa volta, però, Sarcina ha voluto aggiungere un tocco critico che mettesse in evidenza la banalità di chi, l’amore, lo ostenta e basta. In collaborazione con Jake la Furia, il brano «prende in giro la tendenza a voler apparire a tutti i costi. Vogliamo prendere in giro chi, pur di sentirsi integrato, finge di essere ciò che non è», ha spiegato il cantante.