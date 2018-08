Cosmo: ecco la scaletta del tour 2018

Il cantautore italiano Cosmo è in giro per tutta l’Italia con il suo tour estivo per il 2018. Ecco tutto quello che sappiamo sulle date e sulle possibili scalette del concerto

Cosmo ha un modo tutto suo di vivere e scrivere la musica. Le parole devono trovarsi al centro della composizione artistica. La riflessione, per il cantautore, corre pari passo con la voglia di ballare e scatenarsi, andando a formare il mix di esperienze proprio dei suoi concerti.

Cosmo: il tour estivo 2018

“Venite come vi pare, basta che balliate”, aveva spiegato Cosmo nel corso di un’intervista, sintetizzando il mood scanzonato del suo tour 2018. Portando in giro per l’Italia la sua musica e il suo nuovo singolo “Quando ho incontrato te”, il cantautore originario di Ivrea ha in serbo non solo un percorso musicale tutto da ballare, ma un vero e proprio show a tutto tondo, dove le luci creano illusioni e giochi artistici tali da mettere al centro la musica del Cosmotronic tour. Per apprezzare Cosmo non è necessario guardare il palco, ma lasciarsi trascinare dalla folla e dal flusso delle note musicali.

Cosmotronic tour: la possibile scaletta dei concerti

Cosmo è un fenomeno che si gusta meglio dal vivo: la sua musica è dancefloor e cantautorato, e riesce a coinvolgere il pubblico in quello che è il “flow”, ovvero il flusso del ritmo e delle canzoni.

Le prossime date del tour di Cosmo sono venerdì 3 agosto a San Severino Lucano, il 4 agosto a Locorotondo, il 5 agosto a Lamezia Terme e il 7 agosto a Patti. Il 9 agosto si esibirà a Lecce, poi il 17 a Cesena, il 20 a Follonica e ancora tantissimi altri appuntamenti. Il calendario del tour è ancora in aggiornamento.

Questa è la possibile scaletta dei concerti, sulla base delle canzoni suonate durante le tappe precedenti: Bentornato Le voci Tutto bene Dicembre Quando ho incontrato te Tristan Zarra Ho vinto Ivrea Bangkok Barbara Attraverso lo specchio La notte farà il resto Le cose più rare Tu non sei tu Sei la mia città L’amore Animali Turbo L’ultima festa

Le origini di Cosmo: dai “Drink to Me” al successo da solista

Il suo vero nome è Marco Jacopo Bianchi, classe ’82, originario di Ivrea. Dalla sua terra ha tratto le grandi emozioni che animano alcuni dei suoi successi più grandi. Dopo gli esordi con i “Drink to Me”, band indie rock, ha preso la strada del solista e ha inciso tre dischi di successo: “Disordine” (2013), “L’ultima festa” (2016) e “Cosmotronic” (2018). Il video di “Quando ho incontrato te”, singolo estratto dall’ultimo album, ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni su YouTube: un record personale che lo colloca direttamente tra gli artisti più rilevanti del 2018.