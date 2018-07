Bjork a Roma: le info sul concerto alle Terme di Caracalla

Finalmente, dopo il concerto annullato per pioggia lo scorso 13 giugno, Bjork torna a Roma, con uno show che si preannuncia spettacolare, anche solo per la location. Saranno le Terme di Caracalla, infatti, a fare da scenografia al concerto della poliedrica artista islandese, lunedì 30 luglio. Ecco tutte le info sul concerto di Bjork a Roma.

L’Utopia Tour

Quella di Roma è l’unica data italiana dell’Utopia Tour di Bjork, la tournée con cui la cantante sta portando in giro le canzoni del suo ultimo album, “Utopia”, uscito nel novembre 2017. Le sonorità del disco si sposano perfettamente con la location scelta per l’appuntamento italiano. La musica elettronica a cui Bjork ci ha abituati negli anni si combina in maniera armoniosa con i fiati e le arpe, dando vita a un risultato affascinante e intenso. Le atmosfere sono quelle aliene e sperimentali tipici della produzione dell’artista, ma in alcuni punti il suono è quasi orchestrale, perfetto, quindi, per le Terme di Caracalla.

Non è la prima volta che Bjork si esibisce in un contesto storico così importante, già nel 2001, c’era stato un concerto altrettanto unico, proprio al Teatro dell’Opera di Roma.

La scaletta del concerto

Oltre ai brani contenuti nell’ultimo album, Bjork ripercorrerà la sua carriera deliziando i fan con alcuni dei suoi più grandi successi. Ecco la scaletta che potremo ascoltare alle Terme di Caracalla:

Arisen my senses The Gate Utopia Blissing me Claimstaker Courtship Human Behaviour Tabula Rasa Pleasure is all mine Wanderlust Features creatures Losss Sue me The anchor song Notget

La scaletta è soggetta a modifiche dell’ultima ora per decisione prese dalla stessa cantante.

Chi è Bjork

Bjork, il cui nome completo è Bjork Guðmundsdóttir è una cantautrice, musicista, attrice e artista poliedrica islandese, nota soprattutto per l’originalità e le capacità vocali fuori dal comune. Attiva dal 1977, quando ha esordito, appena undicenne, ha venduto finora oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo.

Il suo stile musicale mescola sapientemente generi come l’alternative rock, l’elettronica, il jazz, la musica classica, il folk e il trip hop.

Bjork alle Terme di Caracalla: i biglietti

Dopo l’annullamento della data del 13 giugno, l’organizzazione aveva esteso la validità del biglietto per il nuovo concerto ma aveva anche concesso la possibilità, per chi non volesse recuperare l’appuntamento, di chiedere il rimborso. Per questo motivo, è probabile che siano ancora disponibili alcuni biglietti, con prezzi che vanno dai 69 ai 230 euro, a seconda del settore scelto.

Il concerto di Bjork è una produzione di DNF Live in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e si inserisce all’interno del Just Music Festival.

Cosa è vietato portare

Prima di arrivare sul luogo del concerto, è bene sapere quali sono gli oggetti che non è consentito portare. Tra questi, no a bombolette spray, deodoranti, trombette da stadio, grosse valige o trolley, alcolici, sostanze stupefacenti, armi, animali, lattine, bottiglie di vetro, aste per i selfie, strumenti musicali, biciclette e neanche attrezzatura fotografica professionale.

Come arrivare alle Terme di Caracalla

Per arrivare alle Terme di Caracalla si può usare sia la metropolitana, la linea B, con fermata al Circo Massimo, oppure l’autobus, il 160 con fermata a via Baccelli, altrimenti uno tra 118, 160, 628, 671, 714, tutti con fermata in via Terme di Caracalla.