Musica elettronica, i 10 festival da non perdere del 2018

L’estate non è estate senza i più importanti festival di musica elettronica, sia italiani che stranieri. Da giugno a settembre non esiste un fine settimana senza djset su palchi che ormai non hanno nulla da invidiare a quelli delle rockstar. Casomai è il contrario. Un calendario fittissimo. Ecco le nostre scelte, equamente divise tra Italia e resto d’Europa.



SOCIAL MUSIC CITY – ITALIA

Un festival spalmato da fine aprile a fine settembre che sta contribuendo alla riqualificazione delle aree urbane milanesi, nel caso specifico l’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana. On stage i migliori party ibizenchi quali Circoloco, Elrow e Ants,con canonici aftershow all’Amnesia Milano. Milano 9 e 30 giugno, 21 luglio + date a settembre da confermare.

https://www.socialmusiccity.it/



MDRNTY CRUISE – ITALIA

Una crociera che solca il Mediterraneo con ben 60 dj techno e house. Partenza e rientro su Genova, con tappe intermedie in Corsica e in Sardegna. Ricardo Villalobos, Black Coffee e Stephan Bodzin gli headliner, previsti anche sessioni di yoga e altre attività sportive. Genova, 10-13 giugno.

http://www.mdrnty-cruise.com/



SÓNAR – SPAGNA

Per la sua 25esima edizione, Sónar presenta un cartellone di altissimo livello, con set sia diurni che serali. Laurent Plays Garnier, Diplo, Black Coffee spiccano nella sezione by day, Gorillaz, Diplo e Bonobo in quella by night. 140 le esibizioni in totale, spalmate su 10 stage. Barcellona, 14-16 giugno.

https://sonar.es/



MALTA MUSIC WEEK – MALTA

Per una settimana Malta diventa ospita una serie di eventi dance che coinvolgono tutta l’isola dal tramonto all’alba. Il clou come sempre è Isle Of Mtv, in programma il 27 giugno con Jason Derulo, Sigala, Paloma Faith, Ella Eyre e Dimitri Vegas & Like Mike. Location diverse 27 giugno-1 luglio.

http://www.isleofmtv.com/it/malta-music-week/



ULTRA EUROPE – CROAZIA

L’Ultra Music Festival di Miami ormai è una potenza mondiale, con edizioni in tutto il mondo, persino in Australia. A luglio torna allo Stadio di Spalato, nella vicina Croazia, con una line up che stellare e una serie di party di contorno sia in barca che in svariate isole. Spalato, 7-8 luglio.

https://ultraeurope.com



KAPPA FUTUR FESTIVAL – ITALIA

24 ore di musica e 50 artisti per l’edizione 2018 di Kappa FuturFestival. In cartellone nomi assoluti quali Eric Prydz, Fatboy Slim, Solomun, Seth Troxler, i partecipanti di BURN Residency e tantissimi altri ancora; tre i palchi previsti, dove si alterneranno live e djset. Torino, 7 e 8 luglio.

https://www.kappafuturfestival.it/



AIRBEAT – GERMANIA

50mila persone sono attese da 45 nazioni differenti per Airbeat, che ogni anno sceglie una nazione alla quale dedicare il festival, e quest’anno la scelta è caduta sulla Gran Bretagna. In cartellone Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Armin Van Buuren, Marshmello, Tiësto. Neustadt-Glewe, 11-15 luglio.

https://www.airbeat-one.de/



UMBRIA JAZZ – ITALIA

Da sempre Umbria Jazz non trascura l’universo multiforme della musica elettronica. Lo scorso anno i Kraftwerk, quest’anno tocca ai Chainsmokers (martedì 17 luglio), duo americano che in brevissimo tempo ha conquistato palchi e classifiche di tutto il mondo. Location diverse, 13-22 luglio.

http://www.umbriajazz.com



UNITE WITH TOMORROWLAND – ITALIA

Per la prima volta approda in Italia UNITE With Tomorrowland, autentico spin off dell’edizione principale dell’epico festival di fine luglio. Musica in diretta dal main stage dal Belgio e i dj set di Claptone, Martin Solveig, Klingande e diversi dj italiani, Albertino e Mike Dem su tutti. Monza, 28 luglio.

https://www.tomorrowland.com



STREET PARADE – SVIZZERA

Un autentico Carnevale techno che per un giorno intero invade la città svizzera. Oltre 20 i carri partecipanti, trasformati in vere e proprie consolle mobili, un milione i partecipanti previsti, una favola inizia nel 1992 che deve ancora scrivere i suoi migliori capitoli. Zurigo, 11 agosto.

https://www.streetparadezurigo.com