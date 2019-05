A Diletta Leotta è bastata pubblicare una foto in bikini per mandare in tilt Instagram. "Teletrasportatemi qui" scrive in accompagnamento allo scatto la bella conduttrice sportiva, facendo riferimento al maltempo di questi giorni che non accenna a diminuire. Immediata la reazione dei propri seguaci, che in massa hanno espresso il proprio apprezzamento , regalandole - al momento - oltre 450 mila like.