Narnia: Il nipote del mago, il trailer del film

È uscito il trailer del film Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig. Basato sulla serie di libri per ragazzi Le cronache di Narnia di C.S. Lewis, racconta la storia di due bambini, Digory (David McKenna) e Polly (Beatrice Campbell), che scoprono il Bosco tra i Mondi, anche noto come Narnia. Uscirà l’11 febbraio 2027 nei cinema e il 2 aprile 2027 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Il trailer si apre sulle note del brano Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. “A volte una storia è l’inizio di tutte le altre”, dice il mago Andrew Ketterley (Daniel Craig), che dona poi ai due ragazzi un anello magico in grado di trasportarli in terre fantastiche. I bambini restano incantati mentre incontrano creature mitologiche, compresa Jadis (Emma Mackey), la futura Strega Bianca e ultima Regina di Charn, e Fledge, un cavallo parlante capace di volare. “Avete mai visto nascere un mondo?”, chiede il narratore prima di mostrare il leone Aslan (nella versione originale doppiato da Meryl Streep).

Il cast include anche Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Denise Gough, Kobna Holdbrook-Smith e Susan Wokoma.

Prima del lancio del trailer, Netflix ha organizzato un evento di anteprima per la stampa a New York, dove il conduttore televisivo Stephen Colbert ha intervistato Greta Gerwig. “Non ricordo un periodo in cui non conoscessi questi libri”, ha detto la regista. “Non sarei la persona che sono senza questi libri”. La cineasta ha poi raccontato la genesi del film Narnia: Il nipote del mago: “Mi sono diretta dritta verso Ted Sarandos [l’amministratore delegato di Netflix, ndr] a un cocktail party e gli ho detto: “Penso proprio che dovresti iniziare con Il nipote del mago. Circa 20 minuti dopo mi ha chiesto: “Vuoi scriverlo?”. A quel punto, avevo diretto solo Lady Bird e Piccole donne. Non avevo ancora scritto Barbie”. Ha proseguito: “Ho detto a Ted che so fare film solo per il grande schermo. Lui mi ha risposto: “Fai il film per il grande schermo e abbi fiducia nel processo””. Nella fase del casting, Gerwig ha visionato migliaia di provini, tra i quali ha individuato i protagonisti David McKenna e Beatrice Campbell. “Stavamo facendo un provino, cosa che intimorisce qualsiasi attore, e c’è stato un momento in cui Bea ha tirato su col naso e David ha fatto un gesto fuori campo per prenderle un fazzoletto. Ho pensato: “Oh, questi ragazzi si prendono già cura l’uno dell’altro””. Sul set i giovani attori hanno subito creato sintonia con Daniel Craig. “Stavamo facendo le prove e Daniel Craig ha detto ai ragazzi, tanto per essere gentile: “Sono un po’ nervoso”. E loro hanno risposto: “Non preoccuparti, Greta è davvero gentile. Andrà tutto bene!””, ha raccontato la regista, che ha poi descritto Narnia come “un mondo fatto di musica”. Necessaria, quindi, la scelta della giusta colonna sonora, che alla fine ha individuato il brano Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Di solito, il gruppo non concede con facilità in licenza la propria discografia per film o televisione, ma Gerwig ha affrontato la questione scrivendo direttamente al cantante Robert Plant e al chitarrista Jimmy Page e mostrando loro un primo montaggio della pellicola. “È una canzone epica, e a livello narrativo parla di un viaggio spirituale, un percorso costellato di falsi idoli e strade sbagliate. Aveva senso usarla per introdurre quel mondo. Mi sono così commossa per il fatto che mi abbiano permesso di usare questa canzone. Hanno colto l’essenza e la storia del film”, ha detto. La regista ha infine manifestato il desiderio che il pubblico accolga con benevolenza il progetto: “Spero che ridano. Spero che piangano. Spero che si sentano come se avessero vissuto un’avventura. Spero che quando usciranno dal teatro, abbiano voglia di creare qualcosa, una canzone, una torta o un quadro. Creare qualcosa è un atto di speranza”.

La serie di libri Le cronache di Narnia di C.S. Lewis inizia con il volume Il leone, la strega e l’armadio (1950). Tuttavia, lo stesso autore aveva successivamente precisato che i lettori avrebbero potuto cominciare da Il nipote dl mago (1955), il prequel della saga di fantascienza. I romanzi sono stati adattati per la prima volta in una miniserie di BBC, andata in onda dal 1988 al 1990, e in seguito in tre film di Disney e 20th Century, rispettivamente Il leone, la strega e l’armadio (2005), Il principe Caspian (2008) e Il viaggio del veliero (2010).