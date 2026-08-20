Club Kid, il trailer del film di Jordan Firstman con Cara Delevingne

Ecco il primo video di presentazione della pellicola di Jordan Firstman, titolo che ha acceso l’interesse al Festival di Cannes e scatenato una forte competizione tra gli studios, vinta da A24 con un’acquisizione da 17 milioni di dollari. La storia segue un organizzatore di feste queer che, dopo aver abbandonato la vita mondana, si ritrova improvvisamente padre di un bambino di 10 anni mai conosciuto. Nel cast Cara Delevingne, Diego Calva, Kirby Howell-Baptiste e Reggie Absolom. L’uscita nelle sale è fissata per il 6 novembre

Con la recente pubblicazione del trailer (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo), Club Kid entra ufficialmente nella fase di lancio dopo un percorso già segnato da grande attenzione internazionale. Il film, presentato a Cannes, ha immediatamente attirato l’interesse di diversi distributori, dando vita a una vera e propria asta tra major e piattaforme. A prevalere è stata A24, che ha chiuso l’accordo per 17 milioni di dollari, inserendo il progetto tra le sue principali scommesse per la stagione autunnale.

Jordan Firstman firma regia e sceneggiatura e interpreta anche il protagonista. Accanto a lui recitano Cara Delevingne, Diego Calva, Kirby Howell-Baptiste e Reggie Absolom. Il racconto si apre sulla figura di un party promoter queer che ha ormai lasciato alle spalle il mondo delle feste e della vita notturna. L’equilibrio costruito dopo quel passato viene però spezzato dall’arrivo inatteso di un bambino di dieci anni: è suo figlio, di cui non aveva mai saputo l’esistenza.

Una vita sospesa tra passato e responsabilità

Al centro del film Club Kid c’è un personaggio che ha già chiuso con la propria stagione più caotica, almeno in apparenza. L’incontro con il figlio introduce una frattura improvvisa, costringendolo a riconsiderare identità, scelte e direzione futura.

Quella che sembrava una vita stabilizzata si trasforma così in un percorso di ridefinizione personale. La narrazione si muove tra il mondo della nightlife queer e la dimensione più intima e inattesa della paternità, che irrompe senza alcun preavviso.

Cannes e la guerra tra studios

L’attenzione su Club Kid è esplosa prima ancora del trailer, durante la sua presentazione al Festival di Cannes. Il film ha generato un forte interesse industriale, con diversi player pronti a contendersene i diritti.

Secondo il magazine statunitense Variety, tra i principali acquirenti in gara figuravano A24, Netflix, Searchlight Pictures, Focus Features e Mubi. La competizione si è conclusa con la vittoria di A24, che ha investito 17 milioni di dollari per assicurarsi il progetto, confermandone il potenziale commerciale e autoriale.

Un’accoglienza critica già definita

Dalla Croisette sono arrivati anche i primi commenti della critica. Guy Lodge, su Variety, ha descritto il film come una “dolce storia capace di scaldare il cuore, sorprendentemente vecchio stile”. Nella sua analisi ha inoltre sottolineato come l’apertura del film richiami l’estetica di Sean Baker, in particolare quella di Anora.

Il risultato è un’opera che sembra muoversi tra due registri: da un lato l’energia del mondo queer e delle feste, dall’altro una struttura narrativa più classica, centrata su legami familiari inattesi e trasformativi.

Il percorso di Jordan Firstman

Firstman non è nuovo al pubblico, avendo recitato in titoli come I Love LA, English Teacher, Hacks e Rotting in the Sun. Parallelamente ha costruito una forte presenza online grazie alla sua attività comica e ai contenuti virali.

Con Club Kid, però, compie un salto di scala: assume il controllo completo del progetto come autore, regista e protagonista. L’operazione ha attirato l’attenzione di A24, che ha inserito il film tra i titoli su cui puntare nella corsa ai premi autunnali, insieme ad altri progetti come The Debut di Jesse Eisenberg.

Un cast e una visione da valorizzare

Dopo l’acquisizione, Firstman ha sottolineato a Variety l’importanza di tutelare e valorizzare il cast queer del film anche nella fase promozionale. Non si tratta solo di presenza agli eventi, ma di un’organizzazione completa del tour.

“Per me era fondamentale che questo cast venisse portato al completo a promuovere il film, con viaggi, ospitalità e tutto ciò che riguarda il glamour”, ha spiegato il regista.

Una scelta che riflette la volontà di rendere la promozione parte integrante della visione del progetto, non un semplice passaggio commerciale.

L’arrivo in sala

Dopo il passaggio a Cannes, la guerra tra studios e il debutto del trailer, Club Kid si prepara ora al suo ingresso ufficiale nelle sale. L’uscita è prevista per il 6 novembre 2026, data che segna il completamento di un percorso iniziato sulla Croisette e proseguito con l’acquisizione record da parte di A24.