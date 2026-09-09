Rimani ancora, il trailer del film con Jake Gyllenhaal

È uscito il trailer del film Rimani ancora di M. Night Shyamalan, il dramma romantico e soprannaturale con protagonisti Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, coinvolti una relazione inquietante.

Il trailer si apre con una serie di immagini dei momenti più felici vissuti dalla giovane coppia formata da Wren (Phoebe Dynevor) e Tate (Jake Gyllenhaal), che induce a pensare allo sviluppo di una spensierata commedia romantica. Il tono, però, cambia all’improvviso quando Wren scoppia a piangere e chiede: “Perché non possiamo stare insieme, Tate?”. L’uomo, allora, le sussurra: “Credo che tu lo sappia”. Subito dopo, Wren sembra sul punto di sbattere la testa contro il muro del bagno, prima di scomparire proprio davanti a Tate.

Il cast include Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor, Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor, Hannah James, Caleb Ruminer, Kieran Mulcare e Maria Dizzia.

Il film Rimani ancora ha ispirato anche l’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, pubblicato nel 2025 e preso in vetta alla classifica dei bestseller del New York Times. Dopo una prima ipotesi di uscita ad Halloween 2026, poi accantonata, la pellicola arriverà nei cinema degli Stati Uniti il giorno di San Valentino 2027. Il regista M. Night Shyamalan è anche produttore insieme ad Ashwin Rajan tramite Blinding Edge Pictures, a Marc Bienstock e alla socia di produzione di Nicholas Sparks, Theresa Park. Sparks è produttore esecutivo. Adolpho Veloso ha curato la fotografia, mentre James Newton Howard ha composto la colonna sonora.

Nato il 6 agosto 1970 a Mahe, in India, nel 1999 il regista M. Night Shyamalan ha diretto il thriller The Sixth Sense – Il sesto senso, per il quale nel 2000 aveva ottenuto due candidature al Premio Oscar, rispettivamente nelle categorie Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale. In totale, ha diretto 16 pellicole, comprese Unbreakable – Il predestinato (2000), Signs (2002), The Village (2004), The Visit (2015) e Split (2016). Il suo ultimo lavoro, Trap (2024), ha visto protagonista Josh Hartnett nei panni di un serial killer che va a un concerto con la figlia piccola, per poi scoprire che la polizia è stata allertata della sua presenza e che il locale è stato isolato.

Nato il 31 dicembre 1965 a Omaha, nel Nebraska, Nicholas Sparks ha scritto celebri romanzi come Le pagine della nostra vita, Le parole che non ti ho detto, I passi dell’amore, Come un uragano e L’ultima canzone. Molti dei suoi libri hanno avuto un adattamento cinematografico, come Le parole che non ti ho detto (1999) con Kevin Costner e Robin Wright, I passi dell’amore – A Walk to Remember (2002) con Shane West e Mandy Moore, Le pagine della nostra vita (2004) con Ryan Gosling e Rachel McAdams, Come un uragano (2008) con Richard Gere e Diane Lane, Dear John (2010) con Channing Tatum e Amanda Seyfried, The Last Song (2010) con Miley Cyrus e Liam Hemsworth, e Ho cercato il tuo nome (2012) con Zac Efron e Taylor Schilling. Ora non resta che attendere l’uscita del film Rimani ancora, che arricchirà l’elenco con una nuova coppia di straordinari protagonisti.