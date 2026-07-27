Matchbox: Il film, il trailer con John Cena e Jessica Biel

John Cena e Jessica Biel (FOTO) guideranno il cast di Match Box: Il film, nuova produzione targata Apple TV+. La piattaforma di streaming ha condiviso le prime immagini ufficiali offrendo uno sguardo inedito sull’attesa pellicola basata sul franchise Mattel. Nel cast anche Sam Richardson, Artur Castro, Teyonah Parris, Corey Stoll, Bill Camp, Golshifteh Farahani, Danai Gurira e Daniel Bernhardt. Dietro la macchina da presa Sam Hargrave. Questa la sinossi ufficiale: “Quando un gruppo di amici si ritrova, la loro riunione prende una piega inaspettata perché si imbattono in un pericoloso complotto internazionale. E dovranno salvare il mondo”. La pellicola farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi mesi, più precisamente il 9 ottobre 2026.

Come riportato da USA Today, John Cena ha parlato della produzione della pellicola durante la sua partecipazione al San Diego Comic-Con. L’attore ha raccontato: “Mi piace la coreografia dei combattimenti. Alcuni di voi mi hanno visto farlo in WWE. Diventare invisibile, quello è il mio punto di forza. Odio i precipizi. Odio le altezze. Odio dover sfuggire alla morte”. John Cena ha aggiunto: “Ho fatto un sacco di cose che mi spaventavano. Non ho vinto nessuna delle mie paure. Ho ancora paura di farle”. Jessica Biel ha dichiarato: “Ha in un certo senso ravvivato la mia percezione dell'industria cinematografica”.

Intervistato in esclusiva da Collider, John Cena si è espresso sul lavoro con Sam Hargrave: "La lezione più importante che ho tratto da questa esperienza è che ho trovato un amico e un enorme rispetto per Sam Hargrave. È una persona che mi ispira, che ammiro. Ti chiede di dare il massimo ogni singolo giorno, senza eccezioni, e questo è ciò che apprezzo di una persona che si impegna ogni giorno”. Dopo aver ottenuto grande popolarità come wrestler, nel corso degli anni John Cena si è affermato come uno degli attori più popolari del mondo di Hollywood. Trai suoi lavori ricordiamo Bumblebee, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, Fast X e The Independent - Complotto per la Casa Bianca.