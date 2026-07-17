Kim Novak's Vertigo - La donna che visse due volte, trailer

Il documentario di Alexandre O. Philippe dedicato all'indimenticabile interprete del capolavoro di Alfred Hitchcock arriva nelle sale italiane il 30 luglio, distribuito da Madison Pictures. Presentato fuori concorso all'ultima Mostra di Venezia, dove all'attrice è stato consegnato il Leone d'Oro alla carriera, il film è un ritratto intimo di una diva che scelse di voltare le spalle a Hollywood

C'è una clip diffusa in queste ore che riporta il pubblico italiano dentro uno dei miti più affascinanti del cinema classico: è il trailer di Kim Novak's Vertigo – La donna che visse due volte, il documentario firmato da Alexandre O. Philippe in arrivo nelle sale del nostro Paese dal 30 luglio con Madison Pictures.

Al centro c'è lei, Kim Novak, oggi 93enne, che a distanza di quasi settant'anni torna a raccontarsi partendo dal ruolo che l'ha consegnata alla leggenda: la doppia figura di Madeleine e Judy nel thriller psicologico di Alfred Hitchcock del 1958, conosciuto in Italia proprio come La donna che visse due volte.

Un ritratto intimo

Il film, della durata di 77 minuti, non è la classica biografia cronologica di una star. Philippe, regista noto per i suoi saggi cinematografici dedicati ai grandi autori, intreccia rari materiali d'archivio con le riflessioni personali dell'attrice, filmata nella sua vita appartata lungo il fiume Rogue, in Oregon, dove da decenni si dedica alla pittura. Ne emerge il percorso di una donna che, all'apice della fama, quando era tra le interpreti più richieste al mondo, decise di abbandonare lo star system per vivere secondo le sue regole, scegliendo l'autenticità al posto dell'immagine.

Il documentario esplora anche come la dualità incarnata sullo schermo in Vertigo rispecchi la tensione tra identità e apparenza che ha segnato tutta la sua esistenza.

Tra i momenti più toccanti, quello in cui l'attrice ritrova il celebre tailleur grigio indossato sul set, rimasto chiuso in una scatola dalla fine delle riprese.

Il trionfo alla Mostra del Cinema di Venezia

Il progetto ha debuttato in anteprima mondiale fuori concorso all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il 2 settembre 2025, in una serata speciale: sul palco del Lido, Kim Novak ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, accolta da una lunga ovazione.

La critica internazionale ha premiato l'operazione, apprezzando la lucidità, l'ironia e la disarmante sincerità con cui la protagonista ripercorre il rapporto complicato, fatto di amore e insofferenza, con l'industria hollywoodiana. Ora tocca al pubblico italiano scoprire, sul grande schermo, la voce di una delle ultime autentiche leggende viventi della Golden Age.