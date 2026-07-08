Dune - Parte Tre, trailer del gran finale della trilogia di Villeneuve

Il trailer ufficiale di Dune - Parte Tre annuncia l’epica conclusione della trilogia diretta da Denis Villeneuve, al cinema dal 16 dicembre con Warner Bros. Pictures. Ambientato quasi due decenni dopo l’ascesa di Paul Atreides al trono dell’Impero, il film ritrova Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson e Javier Bardem in una storia di potere, tradimenti e ribellione

Dune - Parte Tre, il trailer ufficiale dell’epica conclusione della trilogia di Denis Villeneuve

Il trailer ufficiale di Dune - Parte Tre porta il pubblico verso la conclusione della trilogia cinematografica diretta da Denis Villeneuve. Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, arriverà solo al cinema dal 16 dicembre e promette di chiudere l’arco narrativo di Paul Atreides con una storia segnata da potere, visioni, tradimenti e nuovi conflitti.

Dopo Dune e Dune - Parte Due, Villeneuve torna nell’universo creato da Frank Herbert per raccontare le conseguenze dell’ascesa di Paul al controllo dell’Impero. Non più soltanto erede, guerriero o profeta, ma imperatore costretto a misurarsi con il peso delle proprie scelte. Perché su Arrakis, si sa, la sabbia non cancella mai davvero le impronte: al massimo le nasconde fino alla prossima tempesta.

Il trailer di Dune - Parte Tre

Il trailer di Dune - Parte Tre annuncia il capitolo finale della saga firmata da Denis Villeneuve con un tono solenne e oscuro. “Tutte le strade hanno condotto a questo momento”, recita il lancio ufficiale, preparando il terreno a una conclusione che si muove tra destino personale e catastrofe politica.

Al centro delle immagini c’è ancora Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, ormai diventato un sovrano spietato. Il nuovo film è ambientato quasi due decenni dopo la sua conquista dell’Impero e lo mostra alle prese con le conseguenze del proprio regno, mentre vecchi alleati tornano, nuove minacce emergono e il tradimento sembra annidarsi in ogni ombra.

La trama: Paul Atreides e il prezzo del potere

In Dune - Parte Tre, Paul Atreides deve affrontare il peso del potere assoluto. Le sue visioni gli mostrano il possibile crollo dell’Impero, mentre la ricomparsa del suo amore perduto lo trascina dentro una cospirazione sempre più vasta.

Al centro del mistero c’è Chani, interpretata da Zendaya, figura decisiva in una storia in cui politica, sentimento e profezia si intrecciano fino a diventare inseparabili. Intorno a Paul, la ribellione prende forma, i nemici si avvicinano e il sovrano deve confrontarsi con una domanda terribile: quale prezzo bisogna pagare per conservare il potere, e quanto resta dell’amore quando il destino diventa una gabbia?

Il cast di Dune - Parte Tre

Il film ritrova Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides e Zendaya in quello di Chani. Nel cast tornano anche Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy e Javier Bardem.

Tra le novità più attese c’è Robert Pattinson, che entra nell’universo di Dune - Parte Tre in un capitolo pensato per chiudere la trilogia con un cast corale e internazionale. La presenza di interpreti già centrali nei primi due film e di nuovi volti conferma l’ambizione di Villeneuve: trasformare il finale in una resa dei conti politica, emotiva e visionaria.

Denis Villeneuve chiude la sua trilogia

Con Dune - Parte Tre, Denis Villeneuve porta a compimento il progetto iniziato con il primo film della saga. Il regista, già candidato all’Oscar, firma la sceneggiatura insieme a Brian K. Vaughan, partendo dai romanzi di Frank Herbert.

Il nuovo capitolo nasce come conclusione di un percorso cinematografico che ha trasformato Dune in uno degli universi fantascientifici più imponenti del cinema contemporaneo. Villeneuve ha costruito la saga come un grande affresco sul potere, sulla fede, sul fanatismo, sull’eredità familiare e sul rapporto tra destino individuale e storia collettiva.

Qui l’epica non è mai solo spettacolo: è anche vertigine morale. Paul Atreides non deve semplicemente governare un Impero, ma sopravvivere al mito che lui stesso ha contribuito a creare.

La squadra tecnica del film

Dietro la macchina da presa, Villeneuve ritrova alcuni collaboratori fondamentali e accoglie nuove firme di grande rilievo. La fotografia è affidata al premio Oscar Linus Sandgren, mentre le scenografie sono curate dal premio Oscar Patrice Vermette.

Il montaggio è di Joe Walker, anche lui premio Oscar, i costumi sono firmati da Jacqueline West, la casting director è Francine Maisler e le musiche sono composte da Hans Zimmer. Un reparto tecnico che conferma la volontà di mantenere altissimo il livello visivo e sonoro della saga, tra architetture monumentali, deserti interiori e paesaggi capaci di sembrare insieme antichi e futuri.

Quando esce Dune - Parte Tre

Dune - Parte Tre arriverà nei cinema italiani dal 16 dicembre, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film è presentato da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures ed è una produzione Legendary Pictures.

Il trailer ufficiale anticipa una conclusione carica di tensione, in cui il destino di Paul Atreides, quello di Chani e quello dell’Impero sembrano convergere verso un punto di non ritorno. Dopo la nascita del mito, arriva il momento del conto. E su Arrakis, come sempre, il conto si paga in spezia, sangue e visioni.