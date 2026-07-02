Minions & Monsters, clip esclusiva con lo squalo che attacca i Minions

In una clip esclusiva per Sky TG24 di Minions & Monsters, al cinema con Universal e Illumination, i piccoli eroi gialli finiscono in mare davanti a uno squalo feroce: l'attacco promette caos, paura e comicità fisica, nel pieno spirito della saga. Diretto da Pierre Coffin, il film porta una nuova tribù di Minions nella Hollywood degli anni Venti, tra cinema muto, mostri liberati per errore e il sogno di James, Henry ed Ed di realizzare un film. Nel cast italiano anche Maccio Capatonda, voce di Max, regista caotico.

Uno squalo feroce, il mare aperto e i Minions nel posto sbagliato al momento peggiore. Nella clip esclusiva di Minions & Monsters, disponibile sul sito di Sky TG24, i piccoli personaggi gialli si ritrovano alle prese con una creatura tutt'altro che amichevole. L'attacco arriva in pieno stile Illumination: paura, ritmo, caos e quella comicità fisica che trasforma ogni pericolo in una catastrofe irresistibilmente buffa.

Una scena tra paura e comicità

La sequenza mostra i Minions in mare mentre lo squalo li punta con intenzioni poco rassicuranti. Il resto, naturalmente, è tutto da scoprire: chissà come se la caveranno. La forza della scena sta proprio nel contrasto tra il pericolo da monster movie e l'assurda fragilità comica dei protagonisti, capaci di trasformare anche un attacco in acqua in una coreografia di panico, istinto di sopravvivenza e pura anarchia gialla.

Minions & Monsters è al cinema dal 1° luglio

Il lungometraggio è arrivato nelle sale italiane il 1° luglio, distribuito da Universal Pictures International Italy. Prodotto da Illumination, Minions & Monsters dura 1 ora e 30 minuti e segna un nuovo, scatenato capitolo dell'universo animato nato con Cattivissimo Me e poi esploso con i film dedicati ai Minions.

I Minions alla conquista di Hollywood

La storia racconta in modo turbolento e assurdo come i Minions abbiano conquistato Hollywood, siano diventati star del cinema, abbiano perso tutto, liberato dei mostri nel mondo e poi tentato di salvare il pianeta dal caos che loro stessi avevano creato. Un programma piuttosto impegnativo per creature che, di solito, faticano già a gestire una banana senza provocare un disastro diplomatico.

La Hollywood degli anni Venti

Il film porta una nuova tribù di Minions nella Hollywood degli anni Venti, quando il cinema era ancora un territorio sperimentale, fisico e istintivo. Un mondo perfetto per personaggi che comunicano più con il corpo, il ritmo e le espressioni che con le parole. Prima il muto sembra fatto apposta per loro; poi l'arrivo del sonoro cambia le regole del gioco e manda in crisi la loro imprevedibile carriera da star.

James, Henry ed Ed inseguono un sogno

Al centro del film ci sono James, Henry ed Ed, tre amici decisi a realizzare un film sui mostri. James è il più creativo, ama disegnare e raccontare storie; Henry è il suo sostenitore più fedele; Ed completa il trio con una tenerezza speciale. Il loro tentativo di girare un monster movie nasce come sogno artistico, ma finisce presto per liberare creature molto più reali, e molto più pericolose, di quanto avessero immaginato.

Maccio Capatonda è la voce italiana di Max

Nella versione italiana di Minions & Monsters, Maccio Capatonda presta la voce a Max, lo stravagante regista hollywoodiano tra i personaggi chiave del nuovo film d’animazione Illumination.. Max è un cineasta capace di trasformare ogni set in un'esplosione di caos creativo dai risultati imprevedibili, figura perfetta per una storia in cui i Minions conquistano Hollywood, diventano star del cinema, perdono tutto, scatenano mostri nel mondo e infine provano a salvare il pianeta dal disastro che loro stessi hanno provocato.

Un universo narrativo sopra le righe che trova in Maccio un interprete ideale. Tra i comici italiani più amati e originali, Capatonda è noto proprio per la capacità di trasformare l'assurdo in una satira brillante, surreale e riconoscibilissima. Dai personaggi diventati cult agli sketch online, fino a film e serie televisive, ha costruito un immaginario comico personale, in cui il nonsense non è mai gratuito ma diventa linguaggio. E in un film dove Hollywood, mostri e Minions collidono come in una gag esplosa fuori controllo, la sua voce promette di aggiungere un ulteriore corto circuito comico.

Pierre Coffin torna nel mondo dei Minions

Alla regia c'è Pierre Coffin, candidato all'Oscar e già figura centrale del franchise: ha diretto i primi tre film di Cattivissimo Me, il primo Minions e presta la voce ai piccoli protagonisti fin dal loro debutto cinematografico. Qui firma il film insieme allo sceneggiatore Brian Lynch, già legato a Minions e Pets - Vita da animali, riportando al centro la forza più pura della saga: il linguaggio universale della gag.

Un cast vocale pieno di stelle

Nella versione originale, il film può contare su un cast vocale ricchissimo: Trey Parker, Allison Janney, Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges, Zoey Deutch, Bobby Moynihan e Phil LaMarr. Accanto a loro c'è lo stesso Coffin, ancora una volta voce dei Minions e custode di quel minionese che non si traduce parola per parola, ma si capisce benissimo: basta guardare l'espressione giusta nel momento sbagliato.

Dal cinema muto ai monster movie

Minions & Monsters gioca con la storia del cinema, dal muto ai classici dei mostri. Il film cita lo spirito di Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin e Tex Avery, ma anche l'immaginario della fantascienza e dei monster movie. Il risultato è un'avventura che guarda alla vecchia Hollywood con affetto cinefilo, senza mai dimenticare la regola fondamentale dei Minions: se qualcosa può andare storto, andrà peggio.

La musica di John Powell

Le musiche sono firmate da John Powell, due volte candidato all'Oscar. La colonna sonora accompagna la dimensione spettacolare del film e gioca sul contrasto tra la grandezza orchestrale della Hollywood classica e la piccolezza irresistibile dei Minions. È proprio lì che nasce una parte della comicità: trattare un'invasione di mostri, una fuga o un attacco di squalo come se fossero eventi epici,