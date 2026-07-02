Aldo, Giovanni e Giacomo, prime foto dal set di Magari un'altra volta

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Aldo, Giovanni e Giacomo, prime foto di Magari un'altra volta, in sala dal 28 gennaio 2027

Cinema

Sono disponibili le prime immagini dal set di Magari un'altra volta, nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo diretto da Tobia Passigato, in sala dal 28 gennaio 2027 con Medusa Film. Nel cast Nicoletta Romanoff, Galatea Ranzi, Marco Bonini, Carlo Amleto, Barbara Chichiarelli, Pietro Ragusa e Francesco Brandi, con Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Paolo Calabresi e Claudio Santamaria. Le riprese, in corso per otto settimane, si svolgono tra Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna e Tunisia, per un ritorno corale del trio.

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sul set

Sono disponibili le prime immagini dal set di Magari un’altra volta, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo diretto da Tobia Passigato. Per il trio comico si tratta di un nuovo ritorno al cinema, con un progetto che riunisce una squadra ampia davanti e dietro la macchina da presa e che arriverà nelle sale il 28 gennaio 2027, distribuito da Medusa Film.

Magari un’altra volta, il nuovo film del trio

Il titolo ha già il sapore di una promessa e di una piccola resa dei conti con il destino: Magari un’altra volta. Una formula sospesa, quotidiana, quasi detta sottovoce, perfetta per accompagnare un nuovo capitolo cinematografico di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre volti che da decenni attraversano la comicità italiana mescolando amicizia, malinconia, tempi comici e inciampi dell’esistenza.

La regia è di Tobia Passigato

A dirigere il film è Tobia Passigato, chiamato a guidare un racconto scritto da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Massimo Venier e dagli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo. Una squadra di scrittura che tiene insieme esperienza, ritmo comico e conoscenza profonda dell’universo del trio, da sempre costruito su equivoci, geometrie relazionali e quella forma di assurdo gentile che sa diventare popolare senza perdere identità.

Un cast corale con molti volti del cinema italiano

Ad affiancare Aldo, Giovanni e Giacomo c’è un cast corale che riunisce Nicoletta Romanoff, Galatea Ranzi, Marco Bonini, Carlo Amleto, Barbara Chichiarelli, Pietro Ragusa e Francesco Brandi. Nel film sono previste anche le partecipazioni di Marco D’Amore e Salvatore Esposito, oltre a Paolo Calabresi e Claudio Santamaria. Un insieme di presenze diverse, capace di allargare il perimetro del racconto e di creare un gioco di toni intorno al trio.

Le riprese tra Italia e Tunisia

Le riprese di Magari un’altra volta sono attualmente in corso e si svolgeranno tra Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna e Tunisia, per una durata complessiva di otto settimane. Una geografia produttiva ampia, che suggerisce un film mosso, corale, attraversato da luoghi e spostamenti: non solo il ritorno di tre protagonisti amatissimi, ma anche la costruzione di un’avventura cinematografica dal respiro più largo.

Dal set alle sale dal 28 gennaio 2027

L’uscita in sala è fissata per il 28 gennaio 2027. Magari un’altra volta è una produzione Indiana Production, una società Vuelta, in associazione con Medusa Film. Il film è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production, mentre la distribuzione sarà curata da Medusa Film.

La squadra tecnica del film

La fotografia è affidata a Vittorio Omodei Zorini, la scenografia a Martino Bonanomi, i costumi a Sara Costantini, il trucco a Luigi Ciminelli e le acconciature a Mauro Chinnici. Le musiche sono firmate da Taketo Gohara, mentre il casting è curato da Florinda Martucciello. Una squadra tecnica che accompagna il ritorno cinematografico del trio con un impianto produttivo solido e una forte attenzione alla costruzione del mondo visivo e sonoro del film.

Un ritorno atteso per Aldo, Giovanni e Giacomo

Le prime immagini dal set accendono dunque l’attesa intorno a Magari un’altra volta, nuovo tassello nella storia cinematografica di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il titolo sembra giocare con il tempo, con le occasioni mancate e con quella possibilità sempre rimandata che spesso abita la loro comicità: ridere dell’imprevisto, inciampare nella vita, rialzarsi insieme. Magari un’altra volta, appunto. Ma questa volta, intanto, si torna al cinema.

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