Klara e il Sole, il trailer del film con Jenna Ortega. VIDEO

La storia del premio Nobel Kazuo Ishiguro, la vena comica del regista Taika Waititi e il talento di Jenna Ortega son solo alcuni degli elementi che rendono maggiore l'attesa per Klara e il Sole, il nuovo lungometraggio prototto Columbia Pictures e Spyglass e distribuito da Sony Pictures, nelle sale nazionali dal prossimo 22 ottobre.

A pochi giorni dalla diffusione del primo trailer internazionale, mostrato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas, Sony ha lanciato il trailer ufficiale in italiano, visibile in testa a questo videoarticolo.

Jenna Ortega è l'amica artificiale nel trailer in italiano

Il trailer ufficiale realizzato in italiano di Klara e il Sole è una versione ridotta di quello che abbiamo visto in rete precedentemente in inglese.

Si apre con Jenna Ortega nei panni del robot Klara, un esemplare di "amica artificiale" che in un futuro magari neanche troppo remoto le famiglie sceglieranno di avere in casa per curare la solitudine di cui gli esseri umani saranno irrimediabilmente affetti.

Klara, che è stata addestrata in azienda da una trainer interpretata da Natasha Lyonne, viene acquistata a un prezzo scontato dalla famiglia protagonista della storia.

Klara dovrà essere la migliore amica di Josie (Mia Tharia) e mentre apprende tutto quello che può dalla vicinanza con gli umani (è una caratteristica dei robot artificiali), deve vincere le resistenze di Chrissie, la madre di Josie, che ha il volto di Amy Adams.

Nella famiglia dove Klara è arrivata c'è stato un lutto e il robot percepisce immediatamente una forte oscurità.

Solo il Sole e il suo potere salvifico possono aiutarla, così Klara studia una soluzione.



Klara and the Sun, questo il titolo originale del film, è una pellicola scritta da Dahvi Waller, la scenggiatrice canadese di Mad Men, e firmato da Taika Waititi, regista premiato con l'Oscar per la sceneggiatura di JoJo Rabbit.

Il film è l'adattamento di Klara and the Sun, romanzo del 2021 del premio Nobel Kazuo Ishiguro, pubblicato in Italia da Einaudi.

La storia descrive il confronto umani e robot in un futuro distopico.

Nel cast oltre alle star menzionate ci sono anche Steve Buscemi (che ha lavorato con Ortega sul set di Mercoledì, stagione 2), Harry Greenwood e Rachel House. Negli States esce un giorno dopo il debutto in Italia.