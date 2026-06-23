Klara and the Sun, il trailer del film con Jenna Ortega. VIDEO

Dopo l'anteprima della clip in esclusiva al CinemaCon di Las Vegas è tempo per Sony Pictures di svelare al grande pubblico le immagini del trailer di Klara and the Sun, il film scritto da Dahvi Waller, la scenggiatrice canadese di Mad Men, e diretto da Taika Waititi, regista premiato con l'Oscar per la sceneggiatura di JoJo Rabbit.

Il film, un ambizioso adattamento di Klara and the Sun, il romanzo del 2021 del premio Nobel Kazuo Ishiguro, è una storia emozionante che mette a confronto umani e robot in un futuro in cui i primi avranno bisogno dei secondi.

L'androide del film è Jenna Ortega che era stata già oggetto di complimenti da parte di chi aveva visto le prime immagini del film per la sua recitazione.

L'attrice è protagonista del trailer, disponibile in rete nella versione originale e visibile in testa a questo videoarticolo.

Umani e androidi a confronto nel trailer

In un futuro distopico Chrissie (Amy Adams) decide di comprare per sua figlia Josie (Mia Tharia) un robot che le faccia compagnia e le dia conforto dalla sua solitudine e dalle pene di una malattia misteriosa.

Klara, il robot interpretato da Jenna Ortega, si rivela intuitivo, curioso e straordinariamente empatico.

Dopo aver superato le resistenze della famiglia, che sembra proteggere dei segreti, Klara, la cui energia proviene dal Sole, si affeziona a Josie al punto da trovare una strada per sollevarla dalle sue sofferenze.



Il trailer di Klara and the Sun, pellicola che arriverà nei cinema degli Stati Uniti in autunno, svela i personaggi principali e le loro dinamiche relazionali.

La clip si concentra sui momenti divertenti e assolutamente surreali del training dei robot (addestrati da Natasha Lyonne, anche lei nel cast) e sulle fasi della vendita di questi ultimi ai clienti.

Klara sviluppa uno splendido rapporto con Josie ma l'interazione con sua madre, al contrario, è pessima.

La donna intende restituirla, specie quando capisce che Klara è molto interessata a scoprire cosa turba davvero la famiglia che l'ha acquistata.

Nonostante il tono leggero con cui viene sviluppata la trama Klara and the Sun è un film non privo di momenti drammatici, più vicino a JoJo Rabbit che alle produzioni più recenti di Waititi, da Thor: Love & Thunder a Chi segna vince.

Oltre alle star menzionate, nel film compaiono anche Simon Baker e Steve Buscemi, che ha diviso il set di Mercoledì 2 con Ortega. I nomi coinvolti nel progetto lo rendono uno dei più attesi della seconda parte del 2026.