The Love Hypothesis: Il Teorema dell'Amore, il trailer del film

È uscito il trailer del film The Love Hypothesis: Il Teorema dell’Amore, che arriverà il 23 settembre 2026 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Basata sull’omonimo romanzo romance bestseller di Ali Hazelwood (che ha supervisionato il progetto come produttrice esecutiva) e diretta da Claire Scanlon sulla base della sceneggiatura di Sarah Rothschild, la commedia romantica racconta la storia di Olive (la star della serie tv Riverdale Lili Reinhart), una brillante dottoranda concentrata sul suo futuro accademico. Un bacio impulsivo con l’intimidatorio professore Adam Carlsen (Tom Bateman) davanti alla sua migliore amica Ahn Pham (Rachel Marsh) cambia però il corso della sua esperienza all’Università di Stanford. Quello che inizia come un tentativo disperato di dimostrare di aver voltato pagina e di aver superato l’amore di Ahn per il suo ex fidanzato Jeremy Langley (Nicholas Duvernay), si trasforma infatti per Olive in una finta relazione con regole, limiti e un accordo di reciproco vantaggio. Quando il rapporto con il collega inizia a confondere i confini tra realtà e finzione, la protagonista è costretta a mettere alla prova la sua ipotesi più audace: che l’amore possa davvero valere la pena di correre qualche rischio. “L’universo è costruito sul tentativo di trovare un ordine attraverso la connessione”, dice una voce maschile all’inizio del trailer. “Le molecole restano in movimento, vibrano e si scontrano finché non trovano una corrispondenza, e quando ciò accade, succede qualcosa di miracoloso...Tra loro si crea un legame!”. Il filmato prosegue con un dialogo in laboratorio tra Olive e Ahn. “Sto frequentando qualcuno”, dice la prima dopo aver capito i sentimenti di Ahn per Jeremy e desiderando che l’amica si faccia avanti. “Come un terapista?”, scherza la seconda. “No, come un essere umano”, replica Olive. Nella scena finale, il professor Carlsen ricambia invece in modo piuttosto spontaneo un bacio della protagonista, mentre tutti gli amici di lei guardano dalla veranda di una casa. “La scienza non è divertente?”, conclude la voce iniziale. Il cast include anche Jaboukie Young-White nel ruolo di Malcolm, il coinquilino e confidente di Olive, e Arty Froushan nel ruolo di Tom Benton, professore di Harvard e amico di Adam.

Nata il 13 settembre 1996 a Cleveland, nell’Ohio, l’attrice Lili Reinhart ha intrapreso la carriera nella recitazione prima in teatro e, poi, in televisione nella serie tv Riverdale, basta sui personaggi dei fumetti Archie Comics, dove dal 2017 al 2023 ha interpretato il personaggio di Betty Cooper, chitarrista, percussionista e cantante degli Archies. Al cinema ha invece recitato, tra gli altri, nei film Le ragazze di Wall Street – Business Is Business (2019) di Lorene Scafaria e con Jennifer Lopez, Cardi B e Constance Wu, I nostri cuori chimici (2020) di Richard Tanne e Linee parallele (2022) di Wanuri Kahiu. Nella vita privata, dal 2017 al 2020 è stata fidanzata con l’attore Cole Sprouse, che aveva conosciuto proprio sul set di Riverdale. Dal 2023 è invece fidanzata con l’attore e content creator Jack Martin, che ha conosciuto su TikTok. “Ha fatto un video prendendo in giro Riverdale, così abbiamo iniziato a seguirci a vicenda e, un giorno, gli ho scritto io per prima”, aveva raccontato l’attrice, ospite del The Drew Barrymore Show.