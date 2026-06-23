Alley Cats, il trailer del film d'animazione Netflix

Netflix ha rilasciato il primo trailer della nuova serie animata per adulti creata da Ricky Gervais. Sei episodi, un gruppo di gatti randagi britannici e l'umorismo nero e provocatorio che ha reso celebre l'autore di The Office e After Life. Appuntamento sulla piattaforma il 7 agosto 2026

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Alley Cats, nuova serie animata per adulti composta da sei episodi, ideata da Ricky Gervais. Il progetto segna il suo ritorno alla televisione dopo la conclusione di After Life nel 2022 e si inserisce nel filone delle produzioni animate destinate a un pubblico maturo.

Cosa sappiamo su Alley Cats

La storia segue un gruppo di gatti randagi britannici di estrazione sociale diversa, alle prese con dinamiche di gruppo, riflessioni sulla quotidianità e ricerca di compagnia. Il tono è tutto ciò che ci si aspetta da Gervais: irriverente, provocatorio, ricco di umorismo nero, ben lontano da qualsiasi prodotto pensato per tutta la famiglia. Nel trailer i protagonisti affrontano i temi più improbabili, dalla morte ai ricordi della notte precedente, elaborando piani assurdi e completamente fuori controllo.

Oltre a firmare il progetto come creatore e regista, Gervais presta la voce a uno dei protagonisti: un gatto descritto come grasso, pigro, maleducato e pieno di opinioni. Una caratterizzazione, questa, perfettamente in linea con il suo stile comico.

Il cast, l'animazione e il festival di Annecy

Tra i doppiatori britannici figurano Diane Morgan, Tom Basden, Kerry Godliman e David Earl. Molti di loro sono volti noti delle produzioni precedenti di Gervais, a formare un cast di fiducia che contribuisce a definire il tono della serie fin dai primi secondi del trailer.

L'animazione è affidata allo studio britannico Blink Industries, già noto per produzioni come Dead End: Paranormal Park e Don't Hug Me I'm Scared. La serie è co-diretta da Elliot Dear. Lo stile visivo è 2D, deliberatamente lontano dagli standard del cinema d'animazione mainstream.

Per i fan presenti all'Annecy International Animation Film Festival, Ricky Gervais sarà ospite giovedì 25 giugno per una conversazione sulla serie: Netflix offrirà in anteprima mondiale i primi due episodi prima del debutto ufficiale del 7 agosto.