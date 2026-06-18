Pompeii: Out of Time, il trailer del documentario

National Geographic ha rilasciato il trailer di Pompeii: Out of Time, docudrama in tre parti con Tom Hiddleston nei panni di guida e investigatore tra le rovine della città sepolta dal Vesuvio. La serie, che unisce ricostruzioni cinematografiche e storytelling documentaristico, ribalta la narrativa tradizionale su Pompei: non una storia di morte, ma una storia di sopravvivenza

Tutti conoscono la storia di Pompei. O almeno così credono. Pompeii: Out of Time è il nuovo docudrama in tre parti prodotto da National Geographic che si propone di ribaltare completamente la narrazione tradizionale sulla città sepolta dal Vesuvio: non una storia di distruzione e morte, ma un racconto di resilienza, scelte impossibili e, soprattutto, di sopravvivenza. A guidare il pubblico in questo viaggio è Tom Hiddleston, attore britannico noto soprattutto per il ruolo di Loki nell'universo Marvel, che torna a collaborare con il produttore esecutivo Kevin R. Wright dopo l'esperienza proprio su Loki.

Un nuovo genere tra documentario e finzione

La serie è descritta come una fusione di dramma cinematografico con sequenze scritte e storytelling documentaristico investigativo, che trasporta il pubblico nell'antica Roma nelle ore immediatamente precedenti e durante l'eruzione del Vesuvio. Il formato è originale: con un gesto della mano, Hiddleston viaggia indietro nel tempo entrando in sequenze ricostruite che seguono le vite di tre romani realmente esistiti - un giovane apprendista, una potente donna d'affari e un misterioso membro della Guardia Pretoriana - per ricostruire le scelte che ciascuno di loro ha dovuto affrontare mentre il disastro si avvicinava.

Guidato da un team di archeologi, storici, geologi ed esperti di catastrofi, Hiddleston esamina prove straordinarie che mettono in discussione assunzioni consolidate sull'evento, tra cui la scoperta che molti degli abitanti avevano concrete possibilità di salvarsi. Non è un caso che la scelta sia ricaduta su di lui: Hiddleston ha studiato Letteratura Classica all'Università di Cambridge e il mondo antico è una passione autentica, non una parte recitata.

Date di uscita e produzione

La serie debutterà il 22 luglio 2026 sul canale National Geographic e il giorno successivo sarà disponibile su Disney+ e Hulu (oltre che su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La produzione è firmata da Plimsoll Productions, con Tom Barbor-Might come showrunner e regista. La colonna sonora originale, composta da Aisling Brouwer, sarà pubblicata da Hollywood Records il 24 luglio 2026. Dal canto suo, National Geographic ha definito il progetto un tentativo di inventare un genere del tutto nuovo per la programmazione storica: uno spazio in cui prove concrete e immaginazione si intrecciano in modo inedito, per restituire umanità a vite dimenticate sotto la cenere.