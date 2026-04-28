Arriva finalmente nelle sale italiane Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versione integrale e definitiva del capolavoro di Quentin Tarantino. Dal 28 maggio al 3 giugno 2026, in un evento speciale di soli 7 giorni distribuito da Plaion Pictures e Midnight Factory, il pubblico potrà vedere per la prima volta sul grande schermo i due volumi fusi in un unico film di 281 minuti, esattamente come Tarantino aveva sempre immaginato. Il trailer italiano è ora disponibile

Kill Bill torna al cinema: l'evento che i fan aspettavano da vent'anni

A oltre vent'anni dall'uscita originale, Kill Bill: The Whole Bloody Affair arriva finalmente nelle sale italiane nella forma che Quentin Tarantino aveva concepito sin dal primo giorno: un unico, ininterrotto viaggio nella vendetta della Sposa, senza tagli, senza divisioni, senza compromessi. L'evento è distribuito da Plaion Pictures e Midnight Factory e si terrà in un'esclusiva finestra di soli sette giorni, dal 28 maggio al 3 giugno 2026.

Il trailer italiano, accompagnato dall'inconfondibile fischio di Twisted Nerve, annuncia ufficialmente l'appuntamento e svela le principali novità di questa release storica.

Cosa cambia rispetto ai due volumi originali

Non si tratta di una semplice rimasterizzazione. Kill Bill: The Whole Bloody Affair è la versione più completa e fedele alla visione originaria del regista: i due volumi vengono riuniti in un flusso narrativo continuo di 281 minuti, eliminando ogni cesura e ridisegnando il ritmo dell'intera opera. La suddivisione in Volume 1 e Volume 2 era stata una scelta puramente distributiva; ora, per la prima volta, il pubblico può vivere il racconto di vendetta della Sposa come un unico grande affresco cinematografico.

La versione include anche un intervallo, omaggio al cinema classico dei tempi d'oro, che scandisce l'esperienza senza spezzarla.

Le novità esclusive: colore, anime e il capitolo perduto

Tra le aggiunte più attese dai fan ci sono almeno tre elementi inediti di grande impatto:

Il massacro degli 88 folli a colori. La celeberrima sequenza dell'House of Blue Leaves, girata originariamente in bianco e nero per ragioni censorie, viene presentata per la prima volta integralmente a colori, restituendo tutta la potenza visiva e brutale che Tarantino aveva immaginato.

7 minuti e mezzo di anime inediti. Il flashback in stile animazione dedicato a O-Ren Ishii (Lucy Liu), realizzato dallo studio Production I.G., si arricchisce di nuove sequenze mai viste prima, approfondendo ulteriormente la storia della letale leader della Yakuza.

The Lost Chapter: Yuki's Revenge. La vera sorpresa di questa release è un cortometraggio originale nato da un'idea di Tarantino rimasta nel cassetto per anni. Realizzato con il motore grafico Unreal Engine, racconta la vendetta di Yuki Yubari, sorella della letale Gogo, offrendo un capitolo inedito e visivamente spettacolare nell'universo di Kill Bill.

La trama e il cast del film

In Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Uma Thurman torna nei panni della Sposa, data per morta dal suo ex mentore e amante Bill, che le ha teso un'imboscata durante le prove del matrimonio, sparandole in testa e privandola del figlio che portava in grembo. Risvegliata da un coma di anni, la donna inizia una sanguinosa caccia ai quattro membri rimasti della Deadly Viper Assassination Squad, in attesa della resa dei conti finale con Bill.

Il cast comprende Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks e David Carradine nel ruolo di Bill. Il film è prodotto da Lawrence Bender, scritto e diretto da Quentin Tarantino.

Perché è un evento imperdibile

Kill Bill: The Whole Bloody Affair non è un semplice rewatch in sala. È l'occasione, probabilmente irripetibile, di vedere sul grande schermo un film culto nella sua forma più pura e completa, quella che il suo autore ha sempre desiderato. Un'opera che ha ridefinito il cinema d'azione e di genere degli anni 2000, oggi restituita al pubblico — dai fan storici alle nuove generazioni — con tutto ciò che era rimasto nascosto.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair è al cinema dal 28 maggio al 3 giugno 2026 con Plaion Pictures e Midnight Factory.