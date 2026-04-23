Coyote vs. Acme, il trailer del film live-action sui Looney Toones

È uscito il trailer del film d’animazione e live-action Coyote vs. Acme di Dave Green, che segue l’impacciato Willy il Coyote mentre intraprende un’azione legale contro la Acme Corporation, i cui prodotti hanno ripetutamente smesso di funzionare durante gli inseguimenti alle calcagna di Beep Beep. Will Forte interpreta l’avvocato di Willy il Coyote, mentre John Cena veste i panni del legale della controparte. La pellicola uscirà nelle sale il 28 agosto 2026.

La sceneggiatura di Samy Burch si ispira a un articolo del New Yorker del 1990, che immagina una causa contro la Acme. Il film unisce quindi la commedia giudiziaria e l’universo dei Looney Toones, con tanto di apparizioni di personaggi animati celebri come Bugs Bunny e Daffy Duck.

Originariamente sviluppato per HBO Max, il film era stato completato con un budget che si aggirava intorno ai 70 milioni di dollari prima che, su indicazione dell’amministratore delegato David Zaslav, nel 2023 Warner Bros. decidesse di non procedere alla distribuzione. La decisione aveva fatto seguito a ulteriori cancellazioni di altri progetti, inclusi Batgirl e Scooby! Holiday Haunt. Nel 2025, tuttavia, Ketchup Entertainment aveva acquisito i diritti del film per una cifra stimata di 50 milioni di dollari e ora ha provveduto alla distribuzione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, quasi tre anni dopo la data di uscita inizialmente prevista. L’attore Will Forte ha dichiarato di essere orgoglioso del film e fiducioso nel fatto che l’insolito percorso di uscita contribuirà a fargli raggiungere un pubblico più ampio.

I personaggi immaginari di Willy il Coyote e Beep Beep sono stati creati da Chuck Jones e da Michael Maltese nel 1949 per la Warner Bros. e fanno parte delle serie Looney Toones e Merrie Melodies. La serie di cortometraggi ha avuto inizio nel 1949 con l’episodio Veloce e furioso e le storie seguono Willy impegnato nel maniacale, ma mai fruttuoso, inseguimento di Beep Beep con l’obiettivo di catturarlo.

Chuck Jones aveva basato il personaggio di Willy il Coyote sulla rappresentazione del coyote contenuta nel libro In cerca di guai di Mark Twain, dove l’animale è descritto come “uno scheletro bislungo e allampanato, dall'aria afflitta e assai cagionevole [...] una vivente allegoria dell'Indigenza: ha sempre fame, è sempre povero in canna, scalognato e senza un amico al mondo”. L’aspetto finale è stato poi modellato su quello dell’animatore e collega di Jones Ken Harris. Il celebre verso di Beep Beep sarebbe invece stato ispirato da un episodio reale, nel quale il disegnatore Paul Julian, carico di fogli, avrebbe pronunciato scherzosamente le parole “beep beep” mentre passava a fianco a Chuck Jones e a Michael Maltese. La serie era nata come parodia dei cartoni animati basati sulla caccia e gli inseguimenti tra una coppia di personaggi antitetici, come Tom&Jerry. Come fonte di ispirazione per l'umorismo della serie, invece, Jones aveva citato il corto de Il corvo e la volpe del 1941 The Fox and the Grapes di Frank Tashlin. I personaggi sono entrati a far parte dell’immaginario di numerose generazioni, che includono ancora oggi grandi e piccini divertiti dalle avventure tragicomiche dei protagonisti.