Dietro questo progetto c’è Rhys Frake-Waterfield, già noto per Winnie The Pooh: Sangue e Miele e Peter Pan – Incubo nell’isola che non c’è. Il cineasta firma la sceneggiatura e la regia, consolidando la sua idea di un universo cinematografico inquietante, denominato The Twisted Childhood Universe. In questo mondo, personaggi dell’infanzia amatissimi vengono reinterpretati come figure violente e prive di scrupoli. E Pinocchio in questo trailer (e film) ne è la raccapricciante riprova...

Il celebre burattino di legno di Collodi, il famossissimo Pinocchio, si trasforma in un’icona dell’orrore in Pinocchio Unstrung, il nuovo film horror che propone una versione estrema e macabra della storia originale. Il trailer recentemente diffuso (che potete guardare nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo) mostra un Pinocchio pronto a tutto pur di realizzare il suo desiderio più grande: diventare un bambino vero. La pellicola trasforma l’innocente sogno del burattino in un percorso di violenza e crudeltà, inaugurando una rivisitazione slasher di un racconto amato da generazioni.

Nel trailer, Pinocchio appare determinato e spietato: il suo obiettivo di vivere come un bambino umano lo spinge a compiere azioni terribili, guidato e incoraggiato dal fedele Grillo parlante. L’opera non si limita a raccontare l’innocenza infranta di un burattino, ma mostra il lato oscuro del desiderio e della trasformazione, in un contesto dove i confini tra innocenza e brutalità si dissolvono.

Un regista specializzato in incubi infantili

Dietro questo progetto c’è Rhys Frake-Waterfield, già noto per Winnie The Pooh: Sangue e Miele e Peter Pan – Incubo nell’isola che non c’è. Frake-Waterfield firma la sceneggiatura e la regia di Pinocchio Unstrung, consolidando la sua idea di un universo cinematografico inquietante, denominato The Twisted Childhood Universe. In questo mondo, personaggi dell’infanzia amatissimi vengono reinterpretati come figure violente e prive di scrupoli.

Parallelamente, la Jagged Edge Productions sta lavorando a un film crossover intitolato Poohniverse Monsters Assemble, che metterà insieme i protagonisti già introdotti in questo universo e nuovi personaggi, ampliando l’orizzonte narrativo della saga horror.

La trama: il sogno di Pinocchio diventa omicidio

Il film Pinocchio Unstrung racconta la storia dal punto di vista del burattino stesso, mostrando la sua determinazione e la crescente brutalità necessaria per raggiungere l’umanità. La vicenda introduce James, un bambino interpretato da Cameron Bell, che desidera un amico. Geppetto, interpretato da Richard Brake, esaudisce il suo desiderio creando Pinocchio, un burattino vivo che, pur essendo di legno, possiede coscienza e volontà.

I due sviluppano un legame e Pinocchio rivela a James il suo più grande desiderio: “Voglio essere proprio come te”. Questa confessione dà il via a una sequenza di atti crudeli e sanguinosi, mentre il burattino, sotto la guida del Grillo parlante, raccoglie tutto ciò che gli serve per trasformarsi in un bambino vero, approvvigionandosi di capelli, pelle e persino denti delle sue vittime. La narrazione, come mostra il trailer, segue il percorso di Pinocchio attraverso la manipolazione di forze sinistre che lo circondano, tra cui Geppetto e il Grillo parlante, in un viaggio che mescola desiderio innocente e orrore assoluto.

Data di uscita e anticipazioni

Al momento non è stata annunciata una data ufficiale per il debutto di Pinocchio Unstrung, ma il film è previsto nel corso del 2026. Il trailer offre già un’anteprima intensa della trasformazione di un classico della letteratura per l’infanzia in un racconto horror dove la sete di diventare umano si traduce in una scia di violenza. L’opera si propone di ridefinire l’immaginario collettivo legato all’infanzia, trasformando figure amate in simboli di paura e crudeltà.