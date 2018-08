I migliori film ambientati nella natura selvaggia

Into The Wild - Nelle Terre Selvagge

THE NEW WORLD – IL NUOVO MONDO

La grande avventura firmata Terrence Malick in cui Colin Farrell alla conquista delle Americhe è catturato da una tribù indigena e viene salvato da Pocahontas. Si tratta di una originale e intrigante interpretazione del racconto classico di Pocahontas e dei suoi rapporti con l'avventuriero John Smith e l'aristocratico John Rolfe, nella colonia americana di Jamestown Virginia del 1607.



Anno: 2005

Regia: Terrence Malick

Attori: Christian Bale, Jason Aaron Baca, Colin Farrell, Ben Mendelsohn, David Thewlis, Q'Orianka Kilcher





CAPTAIN FANTASTIC

Miglior regia a Cannes per Matt Ross in cui Viggo Mortensen è un padre ribelle che cresce i figli nella foresta e che per procurarsi da mangiare vanno a caccia. Gli scenari che accompagnano questa famiglia strana e strampalata sono magici; loro in alcuni momenti sembrano dei selvaggi. Ma la morte della mamma li costringe a confrontarsi con un mondo a loro ignoto, quello fatto di quotidianità.



Anno: 2016

Regia: Matt Ross

Attori: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton





INTO THE WILD – NELLE TERRE SELVAGGE

La poesia arriva dalle musiche di Eddie Vedder e la regia di Sean Penn raccontano la storia vera di Christopher McCandless, un ragazzo che decide di lasciare gli agi e i vincoli familiari per immergersi nella natura. Tratto dal libro di Jon Krakauer Nelle terre estreme ci porta nella vita e nelle scelte di questo giovane benestante che rinuncia a tutte le sue certezze materiali per immergersi nella natura. Anno: 2007

Regia: Sean Penn

Attori: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Brian Dierker





CIVILTÀ PERDUTA

Siamo nei primi del 1900 quando Charlie Hunnam e Robert Pattinson affrontano una missione avventurosa nel cuore dell'Amazzonia per rintracciare una città nascosta. La proposta arriva dalla Royal Society e la missione è ai confini tra Brasile e Bolivia. Bisogna mappare un territorio sino a quel momento privo di definizioni cartografiche. Fawcett-Hunnam rimane così affascinato dalla foresta amazzonica da decidere di tornare alla ricerca di una città nascosta di cui è convinto di aver trovato tracce.



Anno: 2016

Regia: James Gray

Attori: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Angus Macfadyen

APOCALYPTO

Una storia di radici. Zampa di Giaguaro sfida un nemico più numeroso e forte per tornare nelle sue foreste, per ritrovare la moglie e i figli dopo avere rischiato di essere sacrificato a divinità locali. Tutto inizia quando il suo villaggio viene assalito da una tribù più forte che fa una strage. Zampa di Giaguaro, che riesce a nascondere la famiglia in una grotta sotterranea, viene portato in un villaggio lontano dove sarà sacrificato al dio del sole. Riesce a fuggire, inseguito dai nemici. Li uccide uno a uno, torna al suo villaggio, salva miracolosamente la famiglia, e dall'alto di una collina vede due galeoni nella baia e alcune barche che si stanno avvicinando alla spiaggia che portano uomini con armi, insegne e croci. Jaguar e la famiglia si rintanano nel cuore della foresta.



Anno: 2007

Regia: Mel Gibson

Attori: Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, Morris Birdyellowhead, Carlos Emilio Baez







UN TRANQUILLO WEEKEND DI PAURA

Quattro amanti dell'ecologia decidono di passare una vacanza pionieristica scendendo in canoa un fiume selvaggio nel sud degli Stati Uniti, un tuffo in una natura primordiale, lontana da ogni elemento di civiltà. La gita si trasforma in un inferno e la natura incontaminata mostrerà il suo volto più spietato quando due distillatori clandestini di whisky incrociano la loro rotta.



Anno: 1972

Regia: John Boorman

Attori: Jon Voight, Ned Beatty, Burt Reynolds, Ronny Cox, Bill McKinney, Herbert Cowboy Coward







FITZCARRALDO

Brian Sweene Fitzgerald, detto Fitzcarraldo, è un bizzarro personaggio che vive nella foresta amazzonica, dove sogna di costruire il più grande teatro d'opera del mondo e di farlo inaugurare addirittura al temore napoletano Caruso. Dapprima viene scambiato per un Dio dagli indios della foresta, poi abbracciato da una natura lussureggiante si getta a capofitto nell'impresa e riesce almeno in parte a vedere realizzato il suo sogno. Infatti porta in Amazzonia un gruppo di musicisti e di cantanti d'opera.



Anno: 1981

Regia: Werner Herzog

Attori: Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy, Peter Berling, Salvador Godínez





L'ULTIMO LUPO

Chen Zhen è giovane studente nella Cina della rivoluzione culturale. Viene trasferito in Mongolia per educare una comunità di pastori nomadi. In quella terra bella e selvaggia, apprende che il governo comunista ha deciso di sterminare i lupi rei di rallentare l'avanzata progressista della Cina di Mao. Questa realtà altera l'equilibrio uomo-natura che le tribù mongole avevano conquistato nei secoli. Chen, affascinato dai lupi, ne alleva uno di nascosto, compromettendo inconsciamente l'ordine naturale delle cose.



Anno: 2015

Regia: Jean-Jacques Annaud

Attori: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Shwaun Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin ZhuSheng





THE REVENANT - REDIVIVO

Tratto da libro di Michael Punke, The Revenant è ambientato negli anni Venti del XIX secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari attraversano una America america selvaggia e misteriosa inseguendo il sogno della ricchezza. Glass è l'uomo che meglio di tutti conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Deve ricondurre la compagnia e deve proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni disperate. Fitzgerald si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce abbandonandolo e portandogli via tutto. La volontà di venetta rimette in piedi Glass e innesca una epopea leggendaria.



Anno: 2015

Regia: Alejandro González Iñárritu

Attori: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck







BALLA COI LUPI

Il mito del West si riapre, all'alba degli anni Novanta, con questo film che racconta di come John Dunbar, tenente dell'esercito unionista, dopo avere contribuito alla vittoria delle sue truppe ed essere stato gravemnte ferito sceglie, come nuova destinazione, un avamposto nell'estremo Ovest, ai confini del Nebraska. Da solo, con la compagnia di un lupo, affronta gli indiani, che prima lo vivono come avversario e poi come amico. Al punto che la visione del colonnello, ipnotizzato da scenari meravigliosi e incontaminati, cambierà radicalmente.



Anno: 1990

Regia: Kevin Costner

Attori: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd Red Crow Westerman