La top ten dei migliori film in 4K, su Sky Q.

Sky Q reinventa il modo di vivere la tv con l’esperienza di visione più evoluta e coinvolgente di sempre e il 4K HDR, rende l’esperienza ancora più immersiva. Continua a leggere e scopri la top ten dei film in 4K da goderti quando e dove vuoi. Da Blade Runner 2049 a Spiderman Homecoming , passando per Il codice da Vinci, Arrival e molti altri. Buon divertimento!

Sky Q è la nuova piattaforma tecnologica che offre l’esperienza di visione più evoluta e coinvolgente di sempre, che sia la serie tv più attesa, l’ultimo film in arrivo o un evento sportivo in esclusiva, ora più che mai è possibile vivere liberamente i propri contenuti su tutti gli schermi, dentro e fuori casa. Stiamo parlando di un vero e proprio ecosistema disegnato intorno alla persona. E per una fruizione ancora più emozionante, c’è il 4K HDR (High Dynamyc Range) il più evoluto standard di definizione, in grado di ampliare ulteriormente la gamma cromatica, il rapporto di contrasto e il livello di dettaglio di ogni immagine per renderla ancora più realistica e naturale. Vedere per credere! E a questo proposito, qui di seguito la nostra classifica dei migliori film in 4K, buona visione.



Men in Black

Anno 1997

Genere Fantastico

Regia Barry Sonnenfeld

Cast Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio, Rip Torn



I MIB (Men in Black) sono agenti preposti al monitoraggio di extraterrestri di ogni tipo piombati sulla terra, fanno parte di un’agenzia governativa segreta e non ufficiale che sorveglia ogni loro azione e attività. La commedia, tra fantasy e azione, vede l'agente K. (Tommy Lee Jones) regolare tutto ciò che è alieno e lo fa rigorosamente vestito di nero. A coadiuvarlo arriva in servizio il giovane James Edwards, l'agente J. Interpretato da Will Smith. Le indagini sulla morte misteriosa di alcuni alieni porteranno a scoprire cosa?