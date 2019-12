I Delitti del BarLume: cosa succede a Pineta

Tornano, con due nuove storie ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi , I Delitti del BarLume. Andranno in onda in prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV. Qui vediamo cosa accade a Pineta

Si parte dal delitto del posteggio. Ecco cosa accade a Pineta. Tornano, con due nuove storie ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, I Delitti del BarLume: si intitolano Donne con le palle e Ritorno a Pineta. Andranno in onda in prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.



Che succede a Pineta? Lo dice Enrica Guidi, che ora è mamma e vedremo alle prese col passeggino, in una sola frase: "Come tutti gli anni, un disastro!". Questa volta siamo alle prese con un omicidio nel parcheggio. Solo i quattro membri effettivi del quartetto uretra insistono col dire che si sta bene. Intanto Stefano Fresi presenta la new entry, un pianoforte col quale si diletta davanti al chiosco. In spiaggia poi si affaccia il beach volley femminile che crea qualche turbamento. Infatti Enrica Guidi, e non solo, sottoliena che a Pineta ad appassionare non è il beach volley ma chi ci gioca.