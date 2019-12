I Delitti del BarLume come e quando vederla

I Delitti del BarLume: si intitolano Donne con le palle e Ritorno a Pineta. Andranno in onda in prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.

I due nuovi capitoli, sempre ispirati al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore, si intitolano “Donne con le palle” (dall’omonimo racconto di Malvaldi) e “Ritorno a Pineta”, tratto dal mondo del BarLume. Andranno in onda in prima TV lunedì 13 e 20 gennaio in esclusiva su Sky Cinema Uno, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.

Alla regia ancora una volta Roan Johnson che dirige gli attori che hanno reso celebri i personaggi del “BarLume”: Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, mentre tornano Stefano Fresi e Corrado Guzzanti per interpretare Beppe Battaglia e Paolo Pasquali. Immancabile anche il “quartetto uretra”, capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).

Ambientato come sempre a Pineta, nella realtà la suggestiva Marciana Marina sull’Isola d’Elba, con le due nuove storie I DELITTI DEL BARLUME continuano il loro originale percorso nel solco della grande commedia all’italiana che, traendo spunto da un caso editoriale di successo, come quello dei best seller di Malvaldi, è riuscita a dare vita in TV in maniera eccellente a tutti i suoi personaggi. Una storia di successo che ha “preso casa” all’Elba dove tutte le estati da sette anni il piccolo borgo di Marciana Marina si trasforma in Pineta, l’immaginaria cittadina dove lo scrittore ha da sempre ambientato le sue storie. Tra crime e comedy, il BarLume continua a coinvolgere il pubblico per la sua irresistibile e originale combinazione di suspense e humour.

Nelle due nuove storie, oltre alle indagini condotte dal Commissario Fusco con l’aiuto di tutti gli abitanti di Pineta, la vita degli abitanti di Pineta sarà segnata dall’inaspettato ritorno del Viviani che, dopo le disavventure in Sud America e l’intervento dei suoi “bimbi”, torna a casa e dovrà fare i conti con tutti i cambiamenti intercorsi durante la sua assenza.