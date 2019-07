Domino: le foto del film di Brian De Palma

Brian De Palma torna al cinema dopo sette anni con il thriller danese “Domino”, distribuito da Eagle Pictures. Il 78enne regista americano di cult come “Scarface”, “Gli intoccabili” e “Carrie lo sguardo di Satana”, solo per citarne alcuni, si cimenta per la prima volta con un film ambientato in Danimarca.

La storia è quella di Christian e Alex, due poliziotti dell'unità crimini speciali di Copenaghen. Dopo che un loro caro collega, durante un’operazione di polizia, viene ucciso, i due si lanciano alla disperata ricerca del colpevole, affiliato alla cellula danese dell’ISIS. Si rendono presto conto che l’intrigo è molto più torbido di quanto immaginano. Christian e Alex seguiranno il radicalizzato Ezra Tarzi dalla capitale scandinava fino a Bruxelles e poi ad Almeria, in Spagna. L’uomo, in realtà, è sotto protezione della CIA per dare la caccia a Sheikh Salah Al Din, un altro pericoloso criminale.

Un cast di volti noti agli appassionati di serie tv per “Domino”, a partire dai protagonisti, due attori danesi arrivati al grande successo grazie a “Game of Thrones/Il Trono di Spade”: Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten. Lui ha interpretato Jaime Lannister nella fortunata serie HBO, mentre Carice van Houten è stata Melisandre dal 2012 fino alla stagione finale. Completa il cast anche l’australiano Guy Pearce, compagno nella vita della van Houten, con cui ha avuto un bambino.

Il regista Brian De Palma ha successivamente preso le distanze dalla produzione, a causa di alcuni tagli e modifiche alla sceneggiatura non precedentemente concordati. «Questa è stata la mia prima esperienza in Danimarca, e quasi sicuramente sarà l'ultima», ha dichiarato in alcune interviste.