Carice van Houten: le foto più belle dell’attrice

Dopo averla vista nel ruolo di Melisandre nel Trono di Spade, per cui è stata candidata due volte agli Screen Actors Guild Awards, Carice van Houten è nei cinema italiani dall’11 luglio con Domino, ultimo film di Brian De Palma.

L’attrice olandese era già molto famosa nel suo Paese d’origine, tanto da essersi aggiudicata ben tre Oscar olandesi rispettivamente nel 1999, nel 2001 e nel 2006. Il primo film dal respiro internazionale è “Operazione Valchiria” di Bryan Singer ma il successo planetario arriva con la serie HBO Game of Thrones/Trono di Spade. Una piccola curiosità proprio sul ruolo interpretato nella fortunata serie: inizialmente, Carice era stata scelta per la parte di Cersei Lannister e solo in un secondo momento fu affidato a Lena Headey. Tra l’altro, l’attrice olandese è una delle poche a essere favorevole a un prequel della serie tv e a vestire nuovamente i panni di Melisandre, la Sacerdotessa Rossa: «Potremmo vedere una Melisandre molto giovane, o qualcosa del genere. Sarebbe divertente. Ma per adesso nessuno mi ha contattato. Ci sono così tanti personaggi interessanti, ma a me piacerebbe scoprire qualcosa del passato di Melisandre», ha dichiarato in un’intervista. Per la serie, l’attrice ha dovuto girare alcune scene di nudo e ha affermato che, nonostante in Olanda non ci sia il senso del pudore che può esserci in altri Stati, si è trovata comunque in imbarazzo a girare senza veli, soprattutto dopo essere diventata mamma.

Carice van Houten ha una relazione dal 2015 con l’attore australiano Guy Pearce. I due sono diventati genitori di Monte, nato nel 2016. Carice e Guy sono entrambi nel cast di “Domino”, ultima e controversa pellicola diretta da Brian De Palma. La coppia aveva però già recitato insieme in “Brimstone” di Martin Koolhoven. I due attori vivono tra Amsterdam e New York.