Taraji P Henson: Una stella al bacio

Taraji P. Henson ha una stella sulla Walk of Fame. L'attrice di Empire ha festeggiato l'inaugurazione con il fidanzato Kelvin Hayden, suo promesso sposo, che ha posato accanto a lei. C'erano poi l'amica Mary J Blige, il figlio Marcell Johnson avuto da giovanissima, la madre Bernice Gordon e la nonna Patsie Ballard. La protagonista delle celebre serie sulla casa discografica americana sarà inoltre al centro di una commedia, What men want, la versione femminile del celebre What women want interpretato da Mel Gibson. Nel film in uscita l'8 febbraio negli Stati Uniti la Henson riesce a leggere nella mente degli uomini. Come finirà?