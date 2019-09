Venezia 2019, Roger Waters porta sul grande schermo la storia di US + THEM

La presentazione è avvenuta a Venezia, alla Mostra del Cinema, e la'ttesa era alta perché senza Rogers Waters, da solo e con i Pink Floyd, la musica degli ultimi cinquant'anni forse avrebbe preso un altro percorso. Sul grande schermo approda la storia di US + THEM dal vivo. Il film include brani tratti dagli album leggendari di Waters con i Pink Floyd e dal suo ultimo lavoro da solista intitolato Is This The Life We Really Want?, ed emoziona il pubblico grazie alla potenza della sua musica e al suo messaggio improntato su diritti umani, libertà e amore.



Girato ad Amsterdam nel 2017 durante US + THEM, tour mondiale di grande successo di Waters che lo ha tenuto impegnato un biennio e ha registrato il tutto esaurito, il film crea una connessione profonda col pubblico, dando la percezione di essere partecipi dello spettacolo in un modo che nemmeno il miglior posto a sedere o un pass per il backstage potrebbero offrire. Roger Waters prende lo spettatore per mano e lo guida in un mondo distopico che aveva preconizzato quando nel 1977 scrisse per i Pink Floyd Animals. A distanza di quarant’anni, predniamo tristemente atto che il visionario Waters ha anticipato la realtà: oggi guerra, senso di perdita, alienazione, sofferenza sono nostri compagni di quotidianità. Le immagini mostrano Waters mentre esegue brani tratti da diversi suoi album con i Pink Floyd, da The Dark Side of the Moon a Wish You Were Here fino a The Wall e Animals, nonché dal suo ultimo album da solista Is This The Life We Really Want?.



Per chi non potrà essere a Venezia US + THEM sarà nelle sale italiane solo dal 7 al 9 ottobre (elenco su www.nexodigital.it).