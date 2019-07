(@BassoFabrizio

Inviato a Giffoni Valle Piana)



Una nuova Rosalba in città diventa, per la terza volta, la rivoluzionaria Rosalba di Giffoni. In questa domenica di caldo è Arisa a incantare i ragazzi di Giffoni 2019 con una masterclass vulcanica che avrà un seguito in tarda serata con un concerto. Tra un impegno e l'altro ci siamo trovati in camerino. Come fossimo vecchi amici.



Rosalba anche stavolta Giffoni ti ha mostrato la meglio gioventù?

Contrariamente a voci che circolano io non credo che questo sia un periodo di gioventù bruciata, certo c’è chi si lascia deviare da false idee ma quella che vedo io è una gioventù che vede quello che accade e vuole reagire.

Come ti hanno accolta alla Masterclass?

Ho avuto conferma di quello che ci siamo detti prima perché ho ricevuto domande intelligenti, hanno voglia di sapere e di fare.

Domande?

Pertinenti su tutto, più che una domanda particolare ho visto molta luce e molto interesse, ho visto lucidità.

Se oggi avessi 16 anni andresti all'estero?

Andrei via dall’Italia per poi tornare e unire la mia storia con quello che ho imparato fuori. Le mi sorelle abitano una a Berlino e un'altra a Manchester e vado spesso a trovarle.

E' la tua terza volta a Giffoni.

Non posso non tornare quando mi chiamano, è una realtà internazionale che parte dalla provincia. Io invece sono una realtà nazionale che parte dalla provincia: per me ragazza del Sud è motivo di orgoglio vedere che da qui si va nel mondo. Poi tutto è una sorpresa e l'accoglienza è unica. Giffoni è bello, si respira un'aria di cambiamento.

La tua estate?

Come sai a febbraio uscito l'album Una nuova Rosalba in città e lo portiamo in giro con uno spettacolo diverso: si concretizza in una formazione in trio, ho vestito a nuovo a brani del mio repertorio: per loro una nuova primavera e sono credibili.

Tu sei sempre stata coraggiosa, hai fatto oltre alla musica cinema, televisione, doppiaggio: pochi come te.

Non c’è un fenomeno culturale che ti porta a fare più cose. Io ho voglia di sperimentare e ho avuto tante piccole opportunità e il doppiaggio da protagonista.

Cosa intendi per piccole opportunità?

Vorrei lievitassero un pochino, spesso si è trattato di piccoli ruoli. Mi sento precaria in tutto e tutto è sempre una scommessa.

Hai una formula magica?

La soluzione è nel movimento ora la proposta è più ampia della richiesta. Alcune cose per me sono sovraesposte. La rete è abbastanza democratica ma il mio circuito vuole una attitudine telematica più forte ma capisco che ci vorrà tempo. Io appartengo alla generazione che se la è trovata addosso la rete e deve affrontare una non abitudine.

Ti preoccupa?

Sono uscita che ero avanti e adesso in alcuni casi fatico a tenere il ritmo.

Come è il tuo concerto?

Un set di circa un’ora con una scaletta sul nuovo disco cui si aggiungono i miei classici. Il live è un dj set e c’è molto movimento.