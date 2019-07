Ci siamo, Giffoni 2019 sta per cominciare e quest'anno, oltre a grandi ospiti, grandi film e grandi novità c'è la consapevolezza che è l'ultimo passo verso l'edizione del cinquantenario che verrà celebrata nel 2020 e alla quale già da tempo la squadra capitanata da Claudio Gubitosi e Piero Rinaldi è al lavoro. Ma ora pensiamo all'edizione che sta per iniziare, il 19 luglio e terminerà il 27, e il cui tema è l'Aria. Tra i momenti più attesi l'arrivo di Woody Harrelson, la proiezione speciale in lingua originale del Re Leone (con Marco Mengoni ed Elisa), un evento dedicato all'Amica Geniale con le due piccole protagoniste Ludovica Nasti e Elisa Del Genio, e il nostro talento nazionale Alessandro Borghi. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti della 49esima edizione del Giffoni Film Festival.



Per in quadrare la bellezza, il fascino, la poesia di questo evento, al quale da parecchi anni partecipo per raccontarvelo, ecco un po' numeri record per questo festival che François Truffaut nel 1982 ha defintio più necessario: 101 opere, di cui 15 italiane, in concorso che richiamano a Giffoni Valle Piana (SA) 6200 giurati provenienti da 48 Paesi del mondo (tra cui Israele e Palestina, con le delegazioni di Gerusalemme e Ramallah, USA e Iraq, Russia e Ucraina, Grecia e Turchia, e ancora Macedonia del Nord, Libano e Giordania); a loro il compito di valutare le opere in concorso e assegnare il Gryphon Award, nelle sette sezioni competitive: Elements +3 (dai 3 ai 5 anni), Elements +6 (dai 6 ai 9 anni), Elements +10 (da 10 ai 12 anni), Generator +13 (dai 13 ai 16 anni), Generator +16 (dai 16 ai 17 anni), Generator +18 (18 anni in su) e Gex Doc-Parental Experience (sezione di documentari e cortometraggi dedicata a filmgoers e genitori), insieme ai masterclassersselezionati per i percorsi Cult, Connect, Eco e Music&Radio.



Ee eccoci alle 7 anteprime tutte attese, tutte destinate a diventare appuntamenti priorirati per chi ama il cinema. Partiamo dallop spin-off della serie cult Men In Black: International che sarà presentato in anteprima a pubblico e agli amati e competenti giffoners nella giornata inaugurale. Poi è il momento della favola de "Il Re Leone" che per il suo 25mo compleanno tornerà al cinema in una veste completamente nuova. È attesa per il 24 luglio la proiezione speciale, in versione originale sottotitolata in italiano, del nuovo film Disney diretto da Jon Favreau con una parte del cast vocale italiano: Edoardo Leo (Timon) e Stefano Fresi (Pumbaa). E inoltre le anteprime di La rivincita delle sfigate con l’esordio alla regia di Olivia Wilde, Teen Spirit - A un passo dal sogno presentato direttamente dalla protagonista Elle Fanning, Dolcissime, l’opera seconda di Francesco Ghiaccio, sceneggiata con Marco D’Amore, Alla fine ci sei tu - Then came you di Peter Hutchings.

Oltre 15 gli eventi speciali, 14 film tra maratone e rassegne, oltre 250 talent, artisti e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi alla Cittadella del Cinema e alla Multimedia Valley, 4 sezioni Masterclass con i nomi più interessanti della scena cinematografica, radiofonica, televisiva, musicale ed ecologica, 17 live gratuiti, 1 contest per artisti emergenti della scena Trap e Rap, 25 workshop dedicati all’innovazione digitale, 30 laboratori didattici e creativi, più di 200 eventi gratuiti, con un pubblico di 300.000 persone atteso in dieci giorni.



L’attore statunitense Woody Harrelson riceverà il Premio François Truffaut, per gli appassionati di Stranger Things ci saranno Charlie Heaton e Natalia Dyer; l'attrice Elle Fanning arriverà al Festival insieme all’anteprima nazionale di Teen Spirit – A un passo dal sogno e poi appariranno in questo luogo a pochi chilometri da Salerno, celebre (anche) per le sue nocciole, l’attrice e attivista americana Amber Heard e l’attore americano Evan Peters. Immenso, affascinante, intenso l'elencodegli ospiti italiani: Stefano Accorsi, Elena Sofia Ricci, Alessandro Borghi, Ivan Cotroneo, Sara Serraiocco, Marco D'amore, Arturo Muselli, Giacomo Ferrara, Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Stefano Fresi, Valeria Solarino, Giacomo Ferrara, Arturo Muselli, Gabriella Pession, Lucia Ocone, Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, e ancora Giovanni Allevi, Davide “Boosta” Dileo, Elisa Visari, Cloe Romagnoli, Matteo Valentini EEdoardo Tarantini, Giovanni Allevi, il cast dei giovanissimi attori de “La compagnia del Cigno”: Chiara Pia Aurora, Hildegard De Stefano, Leonardo Mazzarotto, Emanuele Misuraca, Fotinì Peluso e Francesco Tozzi,Saul Nanni, Francesco Ghiaccio con il cast di “Dolcissime” Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Giulia Fiorellino, Alice Manfredi E Margherita De Francisco, Paolo Conticini, Tommaso Cassissa, Beatrice Vendramin, Eleonora Gaggero, Il Fenomeno Space Valley, lo show di intrattenimento ideato e curato dagli irriverenti Nelson Venceslai, Cesare Cantelli, Francesco Toneatti, Dario Matassa, Davide Franceschelli E Nicolas Paurolo, Jenny De Nucci.

Tutta nuova la sezione Masterclass del 2019, che da quest'anno si arricchisce del termine Opportunity per sottolineare la mission principale di questo programma: creare autentiche possibilità professionali per i giovani, spianare strade creative e culturali dove liberare i propri talenti, consegnare nelle mani dei partecipanti un bagaglio di teorie e tecniche per affrontare allettanti scenari lavorativi. Connect, Cult, Eco, Music&Radio: quattro declinazioni del concetto di formazione, quattro percorsi tematici diversi e affascinanti, quattro opportunità di coniare la propria ‘voce’ per farsi ascoltare dal mercato del lavoro.



Ed eccoci alla musica che a Giffoni è sempre stata ondivaga. In alcune annate tanta in altre meno ma comunque sempre presente, sempre una delicata colonna sonora che soprattutto col sorgere della luna diventa protagonista. Ospiti del Giffoni Music Concept --

-Vivo Giffoni: Anastasio,Elodie, Arisa, Shade, Boomdabash, Daniele Silvestri, Izi, Emis Killa, Mahmood, Mondo Marcio, Fred De Palma e Junior Cally tra gli altri. E poi grandi live, un rap contest e interessanti Masterclass con gli artisti che si esibiranno in Piazza Fratelli Lumière la sera e si racconteranno ai giovani che compongono la sezione. Attesissimi i live: si parte il 19 luglio con le masterclass di Anastasio e di Enzo Mazza (presidente Fimi) con Andrea Miccichè (presidente Nuovo Imaie) e Ferdinando Tozzi (giurista esperto Diritto di autore) e si prosegue il 20 con Gli Autogol e Elodie, il 21 con Arisa e Jake La Furia con Don Joe, il 22 con Shade e Mondo Marcio e Giovanni Allevi, il 23 con gli incontri con Boomdabash, Octopus Records e Davide Desario (Direttore di Leggo), il 24 con Daniele Silvestri e Davide “Boosta” Dileo, il 25 con Izi e Junior Cally e Label XXXV, il 26 con Emis Killa e il giornalista e scrittore Gianni Valentino con un atteso incontro sul brand Liberato e si concluderà il 27 luglio con Mahmood.



Il GiffoniRapContest si presenta con una grandissima giuria che si arricchisce con alcuni degli artisti più importanti della scena hip hop contemporanea: oltre ai selezionatori musicali Max Brigante (Radio 105) e Don Joe (tra i più importanti produttori e Dj in Italia), quest’anno si aggiungono Anastasio, Shade e Junior Cally. Ritroviamo anche lo Street Fest, festival itinerante, diffuso e gratuito, che porta gioia tra le strade di Giffoni Valle Piana con oltre 200 iniziative non solo per i Giffoners, ma dedicate a tutta la famiglia. Il programma - che fa parte del progetto VIVO Giffoni - è sempre più vario e abbraccia l’arte in tutte le sue declinazioni, trasformando ogni parte della città in open space teatrali, ma conquistando anche luoghi più canonici, che ospitano produzioni e musical per famiglie.