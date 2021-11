2/11 ©IPA/Fotogramma

Alla fine degli anni '50, sempre con Vittorio, inizia a collaborare con Joris Ivens alla regia e alla sceneggiatura de L'Italia non è un paese povero (1960). Dal 1967 sciolgono il sodalizio con Orsini e iniziano la loro carriera ”in solitaria”, a partire da "I sovversivi". Negli anni Settanta uno dei loro primi successi è Allonsanfàn (1974), in cui un rivoluzionario disilluso (Marcello Mastroianni) viene coinvolto dai propri compagni in una spedizione per liberare il Meridione durante il Risorgimento

Festa del Cinema: "Una questione privata". FOTO