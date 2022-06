I migliori film di Anne Hathaway

Anne Hathaway è una delle attrici più apprezzate di Hollywood, nata il 12 novembre 1982. Ha all’attivo oltre 30 film, da Pretty Princess del 2001 a Armageddon Time diretto da James Gray e presentato in concorso al 75º Festival di Cannes. Svariate le sue interpretazioni di gran rilievo, con il suo ruolo ne I Miserabili, come attrice non protagonista, che l’ha portata a trionfare agli Oscar, ai BAFTA, ai Golden Globe e ai SAG Award. Ecco quali sono i film imperdibili dell’attrice newyorkese.

I segreti di Brokeback Mountain (2005)

approfondimento

Bulgari, lo spot girato da Sorrentino con Zendaya e Anne Hathaway

La pellicola di Ang Lee è ambientata negli anni ’60 in Wyoming e ruota attorno all’amore proibito di due cowboy. Degli hippy e della cultura dell’amore libero non vi è traccia, soltanto una chiusa mentalità conservatrice, che rende impossibile ai due di vivere con sincerità i propri sentimenti. Sono così costretti a fingere, riparandosi dietro la faccia di un matrimonio, che gli attori Heath Ledger e Jake Gyllenhaal portano avanti rispettivamente con Michelle Williams e Anne Hathaway. Un dramma di grande impatto, vincitore di tre Oscar.

Il diavolo veste Prada (2006)

Viaggio nel mondo della moda o quantomeno del suo dietro le quinte, fatto di regole ferree, vite vissute in maniera frenetica e riviste che gli intellettuali amano considerare di serie B. Proprio quello che ha sempre pensato Andy, trasandata neolaureata con la passione per la scrittura. Si è ritrovata a occupare un posto negli uffici di Runway, celebre rivista di settore, ignorando colpevolmente il privilegio di lavorare per Miranda Priestley. Si ritrova così ad ampliare la propria visione del mondo, scoprendo molto cose su di sé che ignorava e lasciando alle spalle la ragazzina, tramutandosi in una donna matura e consapevole.

Rachel sta per sposarsi (2006)

Il volto simpatico di Anne Hathaway rende naturale per il pubblico immaginarla in ruoli leggeri, inseriti in commedie o film romantici. Lei ha però ampiamente dimostrato di poter reggere sulle spalle il peso di un film drammatico, come ad esempio Rachel sta per sposarsi. Interpreta il ruolo di Kym, una giovane ragazza impegnata in un delicato percorso di recupero in una clinica di riabilitazione. Svariate le crisi in passato, per una “ragazza interrotta” che la famiglia tende a tenere in disparte. La sua presenza infatti sollevata quel velo di ipocrisia che, all’esterno, mette in mostra un’apparente serenità. È però in programma il matrimonio di sua sorella maggiore, dunque il confronto-scontro è inevitabile.

Amori e altri rimedi (2010)

Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway si ritrovano faccia a faccia in un sapiente mix di genere tra commedia e dramma. Un affascinante informatore scientifico e un’intrigante artista bohémien vedono le proprie strade incrociarsi, perdendosi l’uno tra le braccia dell’altra. Lei però si scopre malata di Parkinson, il che porta i due dinanzi al confronto con una realtà dura e spiacevole, così come una prospettiva di futuro drammatica. Lontano dal lieto fine buonista, il film Zwick indica il proprio concetto d’amore vero, quello per il quale si è disposti a sacrificare la propria vita, accettando fatica, sofferenze e lacrime col sorriso sulle labbra.

I Miserabili (2012)

Un film corale dal cast stellare, che vanta oltre ad Anne Hathaway anche Hugh Jackman, Russel Crowe, Helena Bonham Carter e Amanda Seyfried. Basato sull’omonimo capolavoro di Victor Hugo, raccontando la più che nota storia di Jean Valjean, uomo che si cela dietro il nome di Monsieur Madeleine dopo essere stato salvato dal carcere. Mille i contrasti interni, portati a galla da Cosette, bambine e poi giovane donna per la quale fa da padre e madre, fino a farla divenire però la sua ossessione.

Interstellar (2014)

Christopher Nolan la vuole nel suo Interstellar, film dalle grandi ambizioni, che tenta di rendere il più scientificamente attendibile un'opera fantascientifica di gran livello. Anne Hathaway si ritrova al fianco di Matthew McConaughy, che regala una delle sue interpretazioni migliori. Dramma e lotta per la sopravvivenza, con Amelia Brand, questo il nome del suo personaggio, alle prese con decisioni difficili, tra la disperazione della Terra, le ragioni del cuore e la speranza di un futuro migliore.

Lo stagista Inaspettato (2015)

Una società di moda assume uno stagista decisamente fuori dagli schemi: Ben Whittaker (Robert De Niro) un settantenne pensionato che ha scoperto che in fondo la pensione non è come immaginava e decide così di sfruttare la prima occasione utile per rimettersi in pista. Nonostante le diffidenze iniziali, Ben dimostrerà alla fondatrice della compagnia (Anne Hathaway) di essere una valida risorsa per l’azienda e tra i due nascerà un’inaspettata sintonia.

Ocean’s 8 (2018)

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna e Helena Bonham Carter fanno squadra nel film d’azione e d’avventura “Ocean’s 8”.

Cinque anni, otto mesi, 12 giorni… Questo è il tempo durante il quale Debbie Ocean (Sandra Bullock) ha progettato il colpo più grande della sua vita. Sa perfettamente che deve mettere su una squadra con le migliori nel loro campo, a cominciare dalla sua storica complice Lou Miller (Cate Blanchett). Insieme si danno da fare per reclutare delle professioniste: l’esperta di gioielli Amita (Kaling); la truffatrice Constance (Awkwafina); la ricettatrice Tammy (Paulson); l’hacker Nine Ball (Rihanna); e la stilista Rose (Bonham Carter). L’obiettivo sono 150 milioni di dollari in diamanti – diamanti che saranno al collo della famosa attrice Daphne Kluger (Hathaway), al centro della scena dell’evento dell’anno, il Met Gala.

Il piano è solido, ma tutto dovrà essere assolutamente perfetto se vorranno uscire con il bottino.

Serenity - L'Isola dell'Inganno (2018)

Dal regista e sceneggiatore candidato all’Oscar® Steven Knight, un thriller mozzafiato che gira intorno a un triangolo amoroso e una verità nascosta, interpretato dai premi Oscar® Matthew McConaughey e Anne Hathaway, di nuovo insieme dopo il successo di Interstellar.

È la misteriosa storia del capitano Baker Dill, un uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene nuovamente sconvolta quando ricompare l’ex moglie, mai dimenticata, con una terribile richiesta d’aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito. Il capitano Dill dovrà fare i conti con attrazioni e segreti sepolti e con una verità tutta da scoprire.

Cattive acque

Questa è la vera storia di Robert Bilott (Mark Ruffalo) l'avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il colosso chimico DuPont e di come, da uomo tenace e combattivo, ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico). Grazie ad uno studio tossicologico sulle vittime, Bilott riuscirà a dimostrare i rischi per la salute associati alla contaminazione delle acque e otterrà per loro un importante risarcimento. La pellicola diretta da Todd Haynes, si ispira ad una vicenda realmente accaduta e portata alla ribalta internazionale da un articolo del New York Times. Dai produttori di Green Book e Il Caso Spotlight una storia di impegno civile, una lotta di Davide contro Golia supportata da un grande cast i cui spiccca la presenza di Anne Hathaway che interpreta Sara Billot, la moglie di Robert

Le streghe (2020)

Rivisitando l’amato racconto di Roald Dahl per un pubblico moderno, la visione innovativa de “Le streghe” di Zemeckis, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.

Proprio quando decidono di separarsi, Linda (Anne Hathaway) e Paxton (Chiwetel Ejiofor) si ritrovano nel bel mezzo della pandemia Covid-19, costretti a vivere insieme nella loro casa londinese, a causa del lockdown obbligatorio. Sorprendentemente, anche se non riescono ad andare d’accordo su nulla, i due trovano una tregua quando Paxton viene assunto dall’azienda di Linda per consegnare delle pietre preziose. In isolamento domestico a causa del lockdown in tutto il Paese, dovendo quindi affrontare emozioni e interazioni che avrebbero preferito evitare, vivendo le proprie vite fuori casa, le cose raggiungono un crescendo che culminerà in una rapina epocale da Harrods.

Locked Down (2022)

Uno dei pochi film ad essere stato concepito, scritto, girato, finito e distribuito durante la pandemia, “Locked Down” è una commedia romantica con una “svolta”. La dualità del titolo stesso gioca con la situazione in cui molti di noi si trovano in questo momento: rinchiusi fisicamente in un’abitazione con partner, familiari, coinquilini, ma anche emotivamente e mentalmente bloccati in situazioni che ora siamo costretti ad affrontare in modi che non avremmo mai immaginato. C’è chi ha iniziato a cuocere il pane, chi si dedica al proprio lavoro, mentre altri fanno entrambe le cose – e pianificano una rapina di gioielli.