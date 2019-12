Last Christmas, l'anteprima del film

Arriva nelle sale cinematografiche giovedì 19 dicembre Last Christmas (Universal Pictures), il film diretto da Paul Feig . Ne potrete vedere alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due lunedì 16 dicembre alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema

Quello che dovrebbe accadere tutti i giorni nel periodo natalizio ha molte più probabilità di accadere. Arriva nelle sale cinematografiche giovedì 19 dicembre Last Christmas (Universal Pictures), il film diretto da Paul Feig. Ne potrete vedere alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due lunedì 16 dicembre alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema. Nel cast, tra gli altri, Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson e Lydia Leonard.



Last Christmas è la storia di Katarina che insegue il suo sogno di diventare una cantante ma arriva in ritardo alle audizioni. Il problema però è a monte: ha una alimentazione poco corretta ed eccede spesso nel consumo di alcol. Non potendo vivere di musica si mantiene facendo la commessa in un negozio di oggettistica natalizie di scarso valore a Covent Garden. Più che altro combina danni. Dai genitori torna di rado e sono sempre tironi dai climi poco natalizi. Un giorno incontra Tom, allegro e premuroso, che si prende cura di lei e la stimola a ritrovare se stessa. Anzi la parte migliore di se stessa.