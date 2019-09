Shaun vita da pecora: Farmaggedon- Il Film, l'anteprima

Giovedì 26 settembre arriva al cinema Shaun vita da pecora: Farmaggedon - Il Film (Koch Media) dove la pecora più simpatica del grande schermo dovrà riportare a casa un alieno per scongiurare il temibile Farmageddon. Sky Cinema Family, mercoledì 25 alle ore 21 organizza una serata a tema con alcuni minuti in anteprima del film in uscita e la prima divertente animazione Shaun vita da Pecora - Il Film

Le luci su Mossingham annunciano un misterioso visitatore da una galassia lontanissima. Nella vicina Fattoria Mossy Bottom, Shaun è inquieto perché i suoi piani dispettosi vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando un piccolo extraterrestre cade con la sua navicella spaziale nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun coglie l'occasione di gettarsi in una pazza avventura. Coi suoi amici storici, la stravagante pecora si lancerà in una missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una ambigua agenzia governativa inizierà a spiarla. Riuscirà Shaun a evitare il Farmageddon e ricondurre l'alieno a casa sua, prima che accada qualcosa di irreparabile?